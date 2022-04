La saison des feux de forêt a commencé – Se préparer

« Il n’y a rien de plus important que de protéger la population et les collectivités de toute la province, y compris notre personnel, » a dit Greg Rickford, ministre du Développement du Nord, des Mines, des Richesses naturelles et des Forêts. « La saison des incendies de végétation a été exceptionnellement affairée l’an passé et nous ne savons pas ce que la saison prochaine nous réserve. Mais nous savons que nous pouvons compter sur nos garde-feu, nos pilotes et notre personnel de soutien pour combattre n’importe lequel incendie et protéger les Ontarien(ne)s. »

Parmi les ressources dont dispose l’Ontario pour combattre les incendies de végétation, on compte ce qui suit :

jusqu’à 800 garde-feu, et il est possible de faire appel à un plus grand nombre au besoin, et un personnel de soutien de plus de 500

une flotte d’aéronefs spécialisés utilisés pour supprimer les incendies de végétation et transporter des troupes ainsi que de l’équipement dans toute la province, y compris neuf bombardiers à eau, six Twin Otter, cinq Turbo Beaver et huit hélicoptères

quatorze quartiers généraux de gestion des incendies, deux bases régionales et une installation de coordination provinciale.

La Province surveille de près les conditions météorologiques pour détecter les incendies tôt et éviter les incendies complexes et de grande dimension, particulièrement près des collectivités et d’infrastructures critiques.

L’Ontario combat les incendies de végétation, protège les collectivités et maintient la sécurité publique en collaboration avec des chefs de file communautaires et d’autres agences. La participation dans des ententes avec des partenaires, provinciaux, fédéraux et internationaux permet aussi le partage de personnel, d’équipement et d’aéronefs entre les agences pendant les périodes d’escalation de l’activité des incendies de végétation.

Nous rappelons aux personnes qui profitent du plein air qu’elles doivent veiller à ce que les feux de camp ne deviennent pas trop gros et soient complètement éteints après utilisation. Prendre de simples mesures de prévention est le moyen le plus simple de réduire les risques de perte de contrôle des feux.