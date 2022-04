Le gouvernement élimine le paiement de frais de vérifications de dossiers de police pour les bénévoles

Le gouvernement de l’Ontario élimine le paiement de certains frais à l’égard des vérifications de dossiers de police demandées par des bénévoles de tout âge qui veulent faire don de leur temps et de leur savoir-faire à des causes qui leur tiennent à cœur. Ce changement concerne aussi les vérifications de casier judiciaire et d’affaires judiciaires, qu’exigent fréquemment des organismes qui travaillent avec des bénévoles.

Le 1er avril 2022, des modifications à la Loi de 2015 sur la réforme des vérifications de dossiers de police élimineront le paiement des frais de ces deux types de vérifications de dossiers de police, ce qui permettra aux Ontariens et Ontariennes d’aider plus facilement des abris pour animaux, des banques alimentaires, des initiatives d’intervention d’urgence et de nombreuses autres organisations locales. Les bénévoles recevront gratuitement jusqu’à cinq copies de ces vérifications de dossiers de police pour qu’ils puissent facilement postuler à de multiples postes bénévoles.

« Les bénévoles enrichissent nos collectivités et la décision du gouvernement de l’Ontario de rendre gratuite l’obtention de vérifications de dossiers de police est une façon tangible de permettre aux habitants de servir leur collectivité, a déclaré la solliciteure générale Sylvia Jones. L’élimination du paiement des frais des vérifications bénéficiera tant aux œuvres de bienfaisance et organisations qui comptent sur l’aide des bénévoles qu’aux bénévoles plus âgés qui ont un revenu fixe. »

« Éliminer le paiement des frais de ces vérifications essentielles de dossiers de police est une mesure que notre gouvernement a introduite pour aider les habitants de la province à suivre l’esprit de l’Ontario et à faire du bénévolat dans leurs collectivités, a affirmé Parm Gill, ministre des Affaires civiques et du Multiculturalisme. Nous espérons que cette initiative permettra aux organismes à but non lucratif d’attirer davantage de personnes dévouées et talentueuses pour aider ceux qui en ont le plus besoin. »