Alors que la province continue d’accroître de toute urgence sa capacité à administrer des vaccins, le gouvernement de l’Ontario lance un appel aux entreprises, aux bénévoles et aux professionnels de la santé à la retraite pour renforcer sa capacité afin d’administrer le plus de doses de rappel possible.

« Notre meilleure défense contre le variant Omicron hautement transmissible est de réagir très rapidement, a déclaré le premier ministre Doug Ford. En quelques semaines, l’Ontario a augmenté sa capacité de vaccination à une vitesse incroyable, mais nous ne pouvons pas nous arrêter là. Chacun d’entre nous a un rôle à jouer. Nous devons tous mettre la main à la pâte pour administrer le plus de doses de rappel possible en Ontario. »

Maintenant qu’un nombre croissant de sites de vaccination de masse, de cliniques en milieu hospitalier, de pharmacies et de cliniques de soins primaires offrent la prise de rendez-vous en ligne, l’Ontario exploite tout le potentiel des entreprises, des travailleurs et des dirigeants syndicaux de la province pour soutenir le déploiement de la vaccination en organisant des cliniques dirigées par les employeurs. Ces cliniques doivent être mises en place, gérées et financées par les employeurs et satisfaire aux exigences requises pour vacciner les personnes âgées de 18 ans et plus, leurs familles et les personnes à la retraite, ainsi que les membres de leur communauté et des communautés avoisinantes, si leur capacité le permet.

Les entreprises peuvent téléphoner à l’InfoCentre L’Ontario, ensemble au 1-888-777-0554 pour obtenir de plus amples renseignements sur la mise en place d’une clinique de vaccination. Les groupes communautaires et les lieux de culte qui souhaitent organiser une clinique mobile dans les autobus GO-VAXX peuvent faire parvenir un courriel à [email protected]

La province prend également des mesures pour augmenter ses effectifs sur le terrain partout en Ontario en lançant le Portail ontarien des bénévoles pour l’intervention contre la COVID-19. Ce portail permettra aux professionnels de la santé à la retraite de soutenir le déploiement de la vaccination.

Le Portail ontarien des bénévoles pour l’intervention contre la COVID-19 recrute des bénévoles de tous horizons pour aider les fournisseurs de soins de santé et d’autres intervenants dans les cliniques de vaccination de la province. Les Ontariens et aux Ontariennes de 16 ans et plus qui souhaitent offrir leurs services comme bénévole peuvent s’inscrire sur le portail. Un large éventail de postes sont à pourvoir et seront attribués aux bénévoles en fonction de leurs compétences, de leurs connaissances, de leur expérience et des besoins des bureaux de santé publique régionaux.

Afin d’augmenter davantage sa capacité de déploiement de la dose de rappel en Ontario, le gouvernement apporte des modifications aux règlements pour permettre à plus de personnes d’administrer de façon sécuritaire le vaccin contre la COVID-19, comme le personnel infirmier et les médecins à la retraite, les dentistes et les pompiers. Ces personnes sont invitées à se joindre à l’effort en s’inscrivant sur le Portail de jumelage des ressources humaines dans le domaine de la santé. La supervision d’un médecin, d’une infirmière ou d’un infirmier autorisé ou d’une infirmière ou d’un infirmier praticien sera requise sur les lieux de vaccination. Les personnes qui se sont inscrites sur le portail pour contribuer aux efforts de vaccination de la population ontarienne plus tôt cette année sont également invitées à se joindre de nouveau à la lutte contre la COVID-19 en accédant à leur compte et en mettant à jour leur profil et leur disponibilité.

L’Ontario veillera ensuite à jumeler les personnes qui se sont inscrites sur le Portail ontarien des bénévoles pour l’intervention contre la COVID-19 et le Portail de jumelage des ressources humaines dans le domaine de la santé avec les bureaux de santé publique en fonction des besoins de vaccination de leur région. Pour assurer le respect des exigences en matière de sécurité, des cours de formation et de sensibilisation seront offerts aux vaccinateurs ayant besoin de perfectionner leurs compétences pour administrer les injections.