L’Ontario prend de nouvelles mesures pour protéger les foyers de soins de longue durée et les maisons de retraite

Le gouvernement de l’Ontario, en consultation avec le médecin hygiéniste en chef, prend des mesures supplémentaires pour protéger la santé et la sécurité des résidents, du personnel et des soignants des foyers de soins de longue durée et des maisons de retraite contre la COVID-19 et le variant Omicron. Ces mesures temporaires contribueront à réduire le risque de transmission pendant les mois d’hiver et à protéger les progrès réalisés par la province pour arrêter la propagation du virus et de ses variants dans ces établissements.

« Notre priorité est de protéger les résidents des foyers de soins de longue durée contre la COVID‑19. Face à l’augmentation des taux d’infection dans la collectivité et à la menace émergente du variant Omicron, nous mettons immédiatement en œuvre des mesures supplémentaires pour protéger nos plus vulnérables en nous appuyant sur les meilleurs avis scientifiques et médicaux disponibles, a déclaré Rod Phillips, ministre des Soins de longue durée. Ces mesures supplémentaires s’ajoutent à celles déjà prises, notamment la vaccination obligatoire, la priorité pour les troisièmes doses et les tests de dépistage aléatoires, afin de fournir le meilleur niveau de protection possible. »

Les cas de COVID-19 dans les foyers de soins de longue durée ont diminué de façon constante au cours des derniers mois grâce à des politiques rigoureuses et à un taux de vaccination élevé. Conformément à l’approche prudente adoptée par l’Ontario tout au long de la pandémie et à la lumière de l’évolution des données probantes mondiales concernant le variant Omicron, la province ajuste ses politiques relatives à la COVID-19 dans les foyers de soins de longue durée.

À compter de maintenant, tous les visiteurs généraux d’un foyer de soins de longue durée devront être entièrement vaccinés pour y entrer. En outre, le ministère demandera à tous les foyers de soins de longue durée d’accroître les vérifications de la prévention et du contrôle des infections.

De plus, les mesures suivantes entreront en vigueur à 0 h 01 le vendredi 17 décembre 2021 :

Effectuer un test de dépistage de tous les membres du personnel, des étudiants, des bénévoles et du personnel soignant, quel que soit leur statut vaccinal, au moins deux fois par semaine avant d’entrer dans le foyer, dans le cadre de pratiques de dépistage actif renforcées.

Exiger un test négatif à l’entrée d’un foyer de soins de longue durée pour tous les visiteurs et le personnel de soutien qui fournissent des services essentiels à un résident ou à l’établissement, sauf s’ils ont obtenu un test négatif la veille.

Exiger que les soignants soient entièrement vaccinés, à moins qu’ils ne disposent d’une exemption médicale valide ou qu’ils s’occupent d’un résident en situation palliative en fin de vie. Les soignants devront avoir reçu une première dose avant le 20 décembre 2021 et toutes les doses requises pour être considérés comme entièrement vaccinés avant le 21 février 2022. Dans l’intervalle, les soignants désignés qui ne sont pas complètement vaccinés devront limiter leurs visites à la chambre du résident.

Limiter les visites à l’intérieur à un maximum de deux personnes par résident à la fois et les visites à l’extérieur, lorsque cela est possible, à un maximum de quatre personnes par résident à la fois.

Regrouper les résidents en cohorte pour les activités à risque élevé, comme le chant et la danse, et décourager les grandes activités sociales. Cette mesure s’ajoute au regroupement des résidents à l’heure des repas, qui a lieu actuellement.

Limiter les sorties sociales aux seuls résidents entièrement vaccinés et exiger que les résidents qui quittent le foyer pour des raisons sociales fassent l’objet d’un dépistage actif à leur retour au foyer et, s’ils ont eu une exposition connue à un cas, soient isolés et testés à l’aide d’un test PCR. Tous les résidents, quel que soit leur statut vaccinal, peuvent continuer à quitter le foyer pour des raisons essentielles, comme des rendez-vous médicaux.

Suspendre les absences de nuit à des fins sociales, quel que soit le statut vaccinal des résidents. Les résidents qui souhaitent quitter le foyer la nuit à des fins sociales ou en raison de la COVID-19 peuvent recevoir une autorisation de sortie temporaire et doivent suivre le protocole de réadmission pour revenir à une date ultérieure.

Afin de protéger davantage les résidents et le personnel des maisons de retraite contre la propagation de la COVID-19 et du variant Omicron, l’Ontario renforce également ses politiques relatives à la COVID-19 dans les maisons de retraite à compter du 22 décembre 2021, afin d’assurer la sécurité des résidents, notamment les politiques suivantes :

Exiger un test antigénique rapide pour le personnel, les bénévoles, les entrepreneurs et les soignants essentiels, quel que soit leur statut vaccinal, deux fois par semaine avant d’entrer dans la maison de retraite, dans le cadre de pratiques de dépistage actif renforcées.

Exiger un test antigénique rapide pour les visiteurs et le personnel de soutien entrant dans une maison de retraite, quel que soit leur statut vaccinal.

Encourager fortement les maisons de retraite à limiter les visiteurs généraux à ceux qui sont entièrement vaccinés et mettre en place des exigences supplémentaires pour les visiteurs essentiels et les visiteurs généraux qui ne sont pas entièrement vaccinés au moment d’entrer dans une maison de retraite.

Limiter le nombre de visiteurs et la taille des groupes pour les activités et événements sociaux.

Mettre en œuvre des exigences supplémentaires en matière de tests et d’isolement pour les résidents lorsqu’ils reviennent d’une absence d’une nuit.

Demander aux maisons de retraite d’augmenter les vérifications de la prévention et du contrôle des infections.

« L’Ontario prend des mesures immédiates pour protéger la santé et la sécurité des résidents et du personnel des maisons de retraite, en améliorant les protocoles de sécurité, a déclaré Raymond Cho, ministre des Services aux aînés et de l’Accessibilité. Nous collaborons avec le Bureau du médecin hygiéniste en chef et l’Office de réglementation des maisons de retraite pour veiller à ce que les maisons de retraite mettent en œuvre des tests et des mesures de prévention et de contrôle des infections améliorés pour assurer la sécurité des résidents et du personnel et limiter la propagation du virus. »

« Alors que nous continuons d’en apprendre davantage sur le variant Omicron et que nous constatons ses répercussions sur d’autres territoires dans le monde, il est essentiel que nous fournissions aux personnes les plus exposées à la COVID-19 dans nos établissements de soins collectifs une couche supplémentaire de protection contre ce nouvel ennemi, a déclaré le Dr Kieran Moore, médecin hygiéniste en chef. En renforçant les mesures de santé publique dans ces milieux, nous pouvons nous assurer que nos plus vulnérables sont maintenus en sécurité et protégés des menaces posées par Omicron et d’autres variants préoccupants. »

Le vaccin contre la COVID-19 reste la meilleure protection contre la COVID-19 et ses variants. Il est fortement recommandé à tous les Ontariens admissibles de se faire vacciner ou de recevoir leur dose de rappel, s’ils sont admissibles, dès que possible. Afin d’augmenter rapidement nos taux de vaccination au cours des prochaines semaines, les fournisseurs de soins primaires et leurs équipes ont été invités à maximiser les ressources et à donner la priorité à l’augmentation de la capacité à administrer la première, la deuxième et la dose de rappel aussi rapidement que possible, tout en maintenant les services cliniques essentiels et critiques. Cela pourrait inclure le report prudent de services cliniques non essentiels afin de soutenir davantage les efforts de vaccination locaux au cours des prochaines semaines.