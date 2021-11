OL’Ontario bâtit l’infrastructure municipale dans le Nord – Fonds SERNO

Le gouvernement de l’Ontario accorde 15 millions de dollars chaque année aux municipalités dans le Nord de l’Ontario pour aider à soutenir les projets d’infrastructure au cours des cinq prochaines années. Le nouveau Fonds de soutien à l’exploitation des richesses naturelles dans le Nord de l’Ontario (Fonds SERNO) permettra aux municipalités de bénéficier des activités minières et forestières et s’ajoutera aux volets de financement existants mis en place pour bâtir l’infrastructure.

« Notre gouvernement concrétise son engagement à partager avec les municipalités du Nord les avantages de l’exploitation des richesses naturelles, a déclaré Greg Rickford, ministre du Développement du Nord, des Mines, des Richesses naturelles et des Forêts. Les collectivités du Nord font face à des réalités particulières, tout comme les industries et les secteurs qui stimulent l’économie du Nord. Les programmes comme le Fonds SERNO font partie intégrante de notre vision de bâtir des collectivités fortes dans le Nord, de soutenir le développement économique et de créer des conditions optimales qui permettent aux entreprises de prospérer, de croître et de créer de bons emplois. »

Le Fonds SERNO s’inscrit dans le plan du gouvernement pour bâtir l’Ontario, un plan complet pour bâtir les infrastructures de transport en commun, de santé, d’éducation et de technologie ainsi que les infrastructures municipales et communautaires à l’échelle de la province.

« Notre gouvernement est solidaire avec les municipalités du Nord, et cette annonce démontre la façon dont nous continuerons de veiller à ce qu’elles aient les ressources dont elles ont besoin pour bâtir des collectivités fortes, a déclaré Steve Clark, ministre des Affaires municipales et du Logement. Le nouveau Fonds SERNO créé par notre gouvernement aidera les municipalités du Nord à relever les défis locaux particuliers et à soutenir la croissance à long terme durable au profit des résidants et des entreprises. »

« Nous comprenons l’importance de soutenir les collectivités en les aidant à aborder leurs besoins particuliers et à relever les défis relativement à l’infrastructure, a déclaré Kinga Surma, ministre de l’Infrastructure. Par le biais du Fonds ontarien pour l’infrastructure communautaire (FOIC), notre gouvernement accorde un milliard de dollars de plus au cours des cinq prochaines années pour soutenir les infrastructures vitales dans les petites collectivités et les collectivités rurales et du Nord. Grâce à des programmes importants comme le FOIC et le nouveau Fonds SERNO, nous jetons les bases de la relance économique et de la prospérité de l’Ontario dans tous les coins de la province, aujourd’hui et au profit des générations futures. »