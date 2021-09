L’Ontario soutient les jeunes victimes et les survivantes et survivants de la traite des personnes dans le Nord de l’Ontario

Le gouvernement de l’Ontario investit plus de 15,3 millions de dollars sur cinq ans dans de nouveaux programmes visant à offrir à un plus grand nombre de jeunes victimes et de survivantes et survivants de la traite des personnes dans le Nord de l’Ontario les services dont ils ont besoin. Ce financement soutiendra de nouveaux services à Fort Frances, Kenora, Sioux Lookout, Thunder Bay, Sudbury et Timmins, de même que dans cinq collectivités éloignées et 11 collectivités des Premières Nations. Les programmes seront fournis par Fort Frances Tribal Area Health Services, Indige-Spheres to Empowerment, Kenora Chiefs Advisory, Ontario Native Women’s Association (ONWA), Sudbury and Area Victim Services et Timmins & Area Women in Crisis. Assurer une meilleure protection et un soutien accru aux enfants et aux jeunes qui ont été exploités sexuellement ou qui sont à risque est un élément clé de la Stratégie ontarienne de lutte contre la traite des personnes.

« Cet investissement permettra de mettre davantage de soutiens à la disposition des survivantes et survivants de la traite sexuelle dans le Nord de l’Ontario, en répondant notamment à la nécessité d’offrir un plus grand nombre de soutiens spécialisés pour les enfants et les jeunes et de services dirigés par des Autochtones et des survivantes et survivants », a déclaré Jane McKenna, ministre associée déléguée au dossier de l’Enfance et à la Condition féminine. « Ces nouveaux programmes permettront d’aider les jeunes qui sont à risque ou qui ont été victimes de la traite à rester en sécurité, à guérir de leur traumatisme et à reconstruire leur vie. »

Voici quelques exemples de ces nouveaux programmes dans le Nord de l’Ontario :

Des soutiens intégrés et adaptés à la culture fournis par Kenora Chiefs Advisory pour les enfants et les jeunes âgés de 13 à 24 ans, notamment un soutien individuel, du counseling, un aiguillage et un soutien en matière de santé mentale.

pour les enfants et les jeunes âgés de 13 à 24 ans, notamment un soutien individuel, du counseling, un aiguillage et un soutien en matière de santé mentale. Une équipe d’intervention auprès des jeunes, composée de travailleurs spécialisés et de pairs mentors ayant une expérience vécue, qui fournit des services d’intervention précoce, des services d’approche dans la rue, une intervention immédiate et un aiguillage dans dix emplacements de l’ ONWA , dont Kenora, Sioux Lookout, Thunder Bay et Timmins.

, dont Kenora, Sioux Lookout, Thunder Bay et Timmins. Des soutiens axés sur les traumatismes offerts en français et en anglais par les Sudbury and Area Victim Services aux jeunes âgés de 14 à 18 ans, notamment un parcours d’apprentissage et des services d’acquisition des compétences, des centres d’accueil pour les jeunes et des programmes de sensibilisation.

« Nous devons soutenir et protéger les personnes qui risquent de devenir victimes de la traite des personnes », a affirmé Greg Rickford, ministre des Affaires autochtones et député de Kenora—Rainy River. « Cet investissement permettra d’accorder davantage de soutiens aux victimes et aux survivantes et survivants dans le Nord de l’Ontario, en mettant notamment l’accent sur l’augmentation des programmes dédiés et dirigés par des Autochtones pour aider les enfants et les jeunes autochtones qui sont à risque, afin qu’ils puissent rester en sécurité, tout en soutenant les personnes qui ont été victimes de la traite sur la voie du rétablissement. »

Ces nouveaux programmes sont financés par le biais du Fonds de soutien communautaire à la lutte contre la traite des personnes de l’Ontario et du Fonds pour les initiatives autochtones; ils visent à accroître les services dans toute la province. Dans le cadre de la Stratégie ontarienne de lutte contre la traite des personnes, 2020-2025, le gouvernement investit un total de 96 millions de dollars sur cinq ans dans les services communautaires et les soutiens dirigés par les Autochtones destinés aux victimes et aux survivantes et survivants de la traite des personnes.

« L’ONWA est fière de continuer à faire ce travail important. L’expansion de notre programme Courage for Change commencera à pallier les lacunes dans les services qui s’adressent aux femmes et aux jeunes filles autochtones. Grâce à cet investissement, l’ONWA mettra l’accent sur les besoins immédiats en matière de sécurité et sur la guérison continue des femmes et des jeunes filles autochtones », a ajouté Cora McGuire-Cyrette, directrice générale de l’ONWA. « En poursuivant la mise en œuvre de la stratégie Journey to Safe Spaces de l’ONWA, nous continuons à honorer le savoir des survivantes. Cette annonce représente l’un des investissements les plus importants au Canada accordé à un organisme de femmes autochtones, visant à donner la priorité à la sécurité des femmes autochtones. »

Au total, 27 nouveaux projets sont financés par le Fonds de soutien communautaire à la lutte contre la traite des personnes et le Fonds pour les initiatives autochtones de lutte contre la traite des personnes, dans l’objectif de créer un réseau plus complet de soutiens à travers la province. Cet investissement s’inscrit dans le cadre de la Stratégie ontarienne de lutte contre la traite des personnes, dotée d’un budget de 307 millions de dollars, qui vise à sensibiliser au problème, à protéger les victimes et à intervenir de façon précoce, à soutenir les survivantes et les survivants et à tenir les contrevenants responsables.