L’Ontario améliore l’accès aux services de santé mentale

Le gouvernement de l’Ontario investit plus de 34,6 millions de dollars pour soutenir les améliorations et l’ajout de nouvelles installations au Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH), afin qu’il puisse continuer à fournir des soins de grande qualité et mieux répondre aux besoins particuliers des patients en matière de santé mentale.

« Investir dans des projets comme le réaménagement de l’unité des services psychiatriques médicolégaux du CAMH est une autre façon pour notre gouvernement de respecter son engagement à mettre en place un système complet de santé mentale et de lutte contre la toxicomanie pour tous les Ontariens, a déclaré Christine Elliott, vice-première ministre et ministre de la Santé. Cet investissement permettra aux patients d’avoir accès à des soins et à des services de grande qualité qui répondent à leurs besoins particuliers dans un environnement sécuritaire et axé sur le rétablissement. »

Le programme de services psychiatriques médicolégaux du CAMH est actuellement offert dans un ancien bâtiment institutionnel qui n’a pas été conçu pour offrir des services modernes de soins de santé médicolégaux. Les travaux d’agrandissement comprennent la modernisation des installations existantes des services médicolégaux et l’ajout d’espaces intérieurs et extérieurs. Une fois les travaux terminés, l’espace nouvellement rénové comprendra des aires réservées aux visites des familles dans les unités de soins aux patients hospitalisés, des aires extérieures fermées pour favoriser le rétablissement, des services aux patients externes, des services de sécurité et des services de soutien du bâtiment.

Le réaménagement du programme de services psychiatriques médicolégaux du CAMH est la quatrième et dernière partie du vaste projet de réaménagement de l’hôpital. Ce nouveau financement porte à plus de 37 millions de dollars l’investissement total de la province dans ce projet.

« Depuis la publication de Vers le mieux-être l’an dernier, notre priorité absolue a été de continuer à faire des investissements essentiels qui combleront les lacunes urgentes en matière de soins de santé mentale et de toxicomanie, et feront en sorte que les populations les plus vulnérables de l’Ontario aient un accès ciblé et fiable au soutien dont elles ont besoin, a déclaré Michael Tibollo, ministre associé de la Santé mentale et des Dépendances. Le réaménagement du programme de services psychiatriques médicolégaux du CAMH permettra aux personnes qui ont besoin d’un soutien d’urgence en matière de santé mentale de recevoir les soins les plus appropriés, dans un milieu spécialisé où elles bénéficient d’un soutien total. »

En outre, le gouvernement de l’Ontario prend de nouvelles mesures pour appuyer le CAMH pendant la pandémie de COVID-19 en augmentant le financement de fonctionnement de l’hôpital pour la troisième année consécutive, avec plus de 13,9 millions de dollars de financement de fonctionnement supplémentaire en 2021-2022. Cela représente une augmentation d’environ 4,5 p. 100 par rapport à 2020-2021.

« Il s’agit d’une étape importante alors que nous entrons dans la quatrième et dernière phase de l’ambitieux projet de réaménagement du CAMH, a déclaré Tracey MacArthur, présidente-directrice générale du CAMH. Le nouveau bâtiment concrétisera notre vision du rétablissement sécuritaire. Cette vision repose sur l’idée que, pour se rétablir, les patients doivent avoir accès à des programmes de réadaptation, à un environnement de confiance et à la possibilité d’établir des relations avec les personnes qui leur prodiguent des soins. Tous les patients méritent de recevoir des soins dans des lieux qui favorisent la guérison et le rétablissement dans la dignité. »