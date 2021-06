L’Ontario soutient l’identification et la commémoration des lieux de sépulture des pensionnats autochtones

Le gouvernement de l’Ontario accorde 10 millions de dollars pour contribuer à l’identification, à l’enquête, à la protection et à la commémoration des lieux de sépulture des pensionnats autochtones dans la province. Ce financement permettra également de veiller à ce que les survivants des pensionnats autochtones, leurs familles et les communautés autochtones aient accès à des services de santé mentale adaptés à leur culture et tenant compte des traumatismes.

« Comme tous les Ontariens, j’ai eu le cœur brisé par la nouvelle de l’existence d’un lieu de sépulture contenant les restes de 215 enfants autochtones de l’ancien pensionnat autochtone de Kamloops, en Colombie-Britannique, a déclaré le premier ministre Doug Ford. C’est pourquoi notre gouvernement s’associe aux communautés autochtones pour remédier à la perte des générations qui ne sont plus avec nous, et à la perte continue vécue par les survivants des pensionnats et leurs familles. Alors que nous faisons avancer une véritable réconciliation, il est important que nous continuions tous à approfondir notre compréhension collective du legs du système des pensionnats autochtones. »

Au Canada, entre 1870 et 1996, plus de 150 000 enfants autochtones ont été arrachés de force à leur famille et à leur communauté et envoyés dans des pensionnats autochtones. Selon la Commission de vérité et réconciliation du Canada, il y avait 18 pensionnats autochtones en Ontario; le dernier d’entre eux a fermé ses portes en 1991, et certains sites ont depuis été réaffectés, abandonnés ou détruits.

« Nous savons que les découvertes tragiques faites sur un ancien site de pensionnat autochtone en Colombie-Britannique ne sont malheureusement pas des anomalies, a déclaré Greg Rickford, ministre des Affaires autochtones. Les dirigeants autochtones et les Ontariens attendent des gouvernements que ceux-ci s’engagent à enquêter en priorité sur les lieux de sépulture des pensionnats autochtones, et notre gouvernement prend des mesures pour soutenir ce processus jusqu’à son terme. »

L’Ontario travaille en collaboration avec les dirigeants autochtones pour établir des processus qui guideront le travail lié à l’identification, à l’enquête, à la protection et à la commémoration des sites des pensionnats autochtones. L’identification initiale des sites sera la première étape d’un processus beaucoup plus vaste, en fonction des souhaits des familles et des communautés touchées.

La province désignera des experts techniques, notamment des archéologues, des spécialistes judiciaires et des historiens, disponibles pour diriger les recherches, les analyses et les travaux techniques sur le terrain nécessaires et veiller à ce qu’ils soient menés selon les normes les plus élevées. Les communautés autochtones auront la possibilité de travailler en collaboration avec des spécialistes ontariens, tels que ceux du Centre des sciences judiciaires de la province de même que du Bureau du coroner en chef et du Service de médecine légale de l’Ontario.

Tout en continuant à faire progresser une véritable réconciliation, l’Ontario travaillera également avec ses partenaires autochtones pour étudier les possibilités d’approfondir la sensibilisation et la compréhension collectives des Ontariens à l’égard du legs du système des pensionnats autochtones.