Programme ontarien d’amélioration et d’expansion de la boîte bleue

Après une vaste consultation, le gouvernement de l’Ontario améliore le programme des boîtes bleues en l’élargissant à plus de collectivités, en normalisant les types de déchets qui peuvent être recyclés dans toute la province et en rendant les fabricants de produits et d’emballages entièrement responsables des coûts et de la gestion du programme pour aider les municipalités à réduire leurs coûts.

« Les fabricants et les municipalités réclament depuis plus de dix ans que l’on améliore le programme des boîtes bleues et qu’on en confie la gestion aux fabricants. Je suis fier que notre gouvernement ait finalisé ces améliorations, a dit Jeff Yurek, ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs. Nous voulons que le programme des boîtes bleues reste pratique et abordable pour nos collectivités et adapté à leurs besoins. C’est pourquoi nous créons un service de boîtes bleues plus solide et plus efficace qui aura des taux de réacheminement des déchets parmi les plus élevés en Amérique du Nord, encouragera l’innovation en matière de technologies de recyclage et accroîtra l’utilisation des matériaux recyclés. »

Le programme amélioré des boîtes bleues facilitera le recyclage pour la population de l’Ontario :

en permettant la collecte dans toutes les collectivités en dehors du Grand Nord d’ici 2026;

en normalisant ce qui peut être recyclé dans tout l’Ontario;

en acceptant les articles à usage unique et les emballages courants, comme les gobelets en papier/plastique, les films, les plateaux, les sacs et les boîtes vendues pour usage ménager;

en collectant les articles à usage unique qui sont distribués/vendus pour consommer des aliments et des boissons, comme les bâtonnets, les pailles, les couverts et les assiettes;

en fournissant des services à plus d’endroits, comme les immeubles d’appartements, les foyers de soins de longue durée municipaux ou sans but lucratif et les maisons de retraite, ainsi que les écoles.

De plus, la province élargit la collecte à plus de parcs, de terrains de jeu et de stations de transport en commun, ce qui triplera au moins le nombre de bacs de recyclage dans les espaces publics qui sont financés par le programme actuel et donnera plus de possibilités de recycler chez soi et à l’extérieur.

Les changements au programme permettront aussi de transférer les coûts du programme des boîtes bleues des contribuables municipaux aux fabricants des produits et des emballages, lesquels deviendront entièrement responsables de la gestion du cycle de vie de leurs produits, ce qui fera économiser aux municipalités environ 156 millions de dollars chaque année.

« Notre gouvernement appuie la population de l’Ontario en ôtant aux contribuables la responsabilité des coûts de recyclage, a dit Steve Clark, Ministre des Affaires municipales et du Logement. Nous sommes fiers d’appuyer ces changements qui permettront de réacheminer plus de déchets et de protéger notre environnement, tout en faisant économiser de l’argent aux gens qui vivent et travaillent dans cette province. »

En combinant 253 programmes locaux en un système de collecte provincial unique géré par les fabricants, on améliorera les activités de recyclage dans toute la province et on encouragera les fabricants à trouver des façons de faciliter le recyclage pour les résidents. De plus, on encouragera l’innovation dans les pratiques et les technologies de recyclage en récompensant les fabricants qui rendent leurs produits plus faciles à recycler et peuvent dériver une plus grande valeur des déchets – ce qui favorisera la création d’emplois et attirera les investissements ici même en Ontario.

Le programme amélioré des boîtes bleues sera mis en œuvre graduellement de 2023 à 2025 pour donner aux municipalités et aux fabricants le temps de s’adapter, et éviter toute interruption des services pour les résidents. Parmi les premières municipalités à adopter le nouveau modèle axé sur la responsabilité des fabricants, on compte Kenora, London, Toronto et la Ville de Hawkesbury.

Réduire les déchets plastiques et les détritus, et rendre les fabricants responsables de la gestion de déchets provenant de leurs emballages et de leurs produits est un engagement clé du Plan environnemental pour l’Ontario. L’Ontario est résolu à maintenir l’équilibre entre une économie saine et un environnement sain, et à préserver la propreté et la beauté de l’Ontario.