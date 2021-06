L’Ontario met à jour les directives concernant la seconde dose d’AstraZeneca

Le gouvernement de l’Ontario, en consultation avec le médecin hygiéniste en chef et d’autres experts de la santé, fournit des directives mises à jour pour les personnes qui ont reçu la première dose du vaccin d’AstraZeneca et qui n’ont pas encore reçu leur seconde dose, afin de permettre la combinaison des vaccins contre la COVID-19, si elles le souhaitent. Cette décision est conforme aux recommandations mises à jour du Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI).

« Rien n’est plus important que la santé des Ontariens, et pour obtenir la meilleure protection contre la COVID‑19, il est essentiel que toutes les personnes ayant reçu le vaccin d’AstraZeneca pour leur première dose reçoivent une seconde dose d’un vaccin contre la COVID‑19, a déclaré le Dr David Williams, médecin-hygiéniste en chef. Nous offrons aux personnes qui n’ont reçu que leur première dose du vaccin d’AstraZeneca deux options recommandées en fonction des données et des preuves disponibles, et nous continuerons à travailler avec Santé Canada pour surveiller la qualité et l’efficacité de tous les vaccins contre la COVID-19 utilisés en Ontario. »

En vigueur à partir du 4 juin, et conformément à la recommandation du CCNI, les Ontariens qui n’ont reçu que leur première dose du vaccin contre la COVID-19 d’AstraZeneca et qui n’ont pas encore reçu de seconde dose peuvent choisir de recevoir une seconde dose du vaccin d’AstraZeneca ou de recevoir un vaccin à ARNm (Pfizer ou Moderna) pour leur seconde dose. Les deux options de seconde dose disponibles pour les personnes ayant reçu leur première dose du vaccin d’AstraZeneca sont sans danger et offrent une forte protection contre la COVID-19, les deux compteront comme une série complète. Ces options de seconde dose seront fournies selon l’intervalle recommandé de 12 semaines.

À partir du 4 juin 2021, les personnes qui ont reçu leur première dose du vaccin d’AstraZeneca il y a 12 semaines et qui souhaitent recevoir leur seconde dose du vaccin d’AstraZeneca, peuvent contacter la pharmacie ou le fournisseur de soins primaires où elles ont reçu leur première dose pour prendre rendez-vous. Les personnes qui ont reçu leur première dose du vaccin d’AstraZeneca et qui choisissent de recevoir un vaccin à ARNm ont la possibilité de prendre rendez-vous pour leur seconde dose dans une pharmacie participante où les vaccins de Pfizer ou de Moderna sont administrés. Les établissements de soins primaires et les pharmacies peuvent également contacter les Ontariens admissibles.

En outre, on s’attend à ce que la semaine du 7 juin 2021, les personnes qui ont reçu leur première dose du vaccin d’AstraZeneca et qui choisissent de recevoir un vaccin à ARNm pour leur seconde dose puissent s’inscrire pour une « seconde dose seulement » à un intervalle de 12 semaines au moyen du système provincial de prise de rendez-vous. Les personnes admissibles pourront également prendre rendez-vous pour leur seconde dose directement auprès des circonscriptions sanitaires qui utilisent leur propre système de prise de rendez-vous.

La combinaison de vaccins semblables provenant de différents fabricants dans une série n’est pas un concept nouveau. En effet, différents produits vaccinaux ont été utilisés de manière sécuritaire et efficace pour compléter les séries de vaccins, entre autres contre la grippe et l’hépatite A. Nous encourageons les personnes à consulter un professionnel de la santé pour les aider à comprendre les options qui s’offrent à elles, afin qu’elles puissent prendre une décision éclairée concernant leur vaccination.

Le CCNI indique également que les vaccins contre la COVID-19 de Pfizer et de Moderna peuvent être interchangés en toute sécurité pour les première et seconde doses, si le vaccin à ARNm original n’est pas déjà disponible. Les Ontariens qui ont reçu une première dose d’un vaccin à ARNm devraient se voir offrir le même vaccin à ARNm pour leur seconde dose. Si le même vaccin à ARNm n’est pas facilement disponible, un autre vaccin à ARNm peut être proposé à la place pour compléter la série de vaccins.

Tous les Ontariens sont encouragés à se faire vacciner dès qu’ils le peuvent et à recevoir leur seconde dose dès qu’ils sont admissibles et dans l’intervalle recommandé, afin d’assurer une protection maximale contre la COVID-19.