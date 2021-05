En raison des taux élevés de vaccination, l’Ontario modifie les restrictions dans les foyers de soins de longue durée

En raison des niveaux élevés de vaccination contre la COVID-19 dans de nombreux foyers de soins de longue durée, l’Ontario apporte des changements qui aideront les foyers à reprendre en toute sécurité les repas en commun et les activités sociales. Ces changements contribueront à améliorer la qualité de vie des résidents tout en assurant la sécurité des foyers.

« Notre gouvernement place la sécurité et le bien-être des résidents des foyers de soins de longue durée au cœur de tout ce qu’il fait, a déclaré la Dre Merrilee Fullerton, ministre des Soins de longue durée. Le taux élevé de vaccination dans les foyers de soins de longue durée signifie que nous pouvons prendre de nouvelles mesures pour ramener les interactions sociales – en soutenant le bien-être mental et émotionnel des résidents tout en protégeant leur bien-être physique. »

À la lumière des conseils des experts en santé publique et en réponse directe aux résidents et à leurs familles, la Directive no 3 à l’intention des foyers de soins de longue durée, mise à jour par le médecin hygiéniste en chef, a été publiée aujourd’hui, ainsi qu’un document d’orientation pour les foyers de soins de longue durée. La mise à jour de la Directive n° 3 stipule que les foyers de soins de longue durée peuvent désormais reprendre en toute sécurité des activités telles que les repas en commun et les événements et rassemblements à l’intérieur, en prenant des précautions.

De plus, les résidents et leurs fournisseurs de soins qui sont entièrement immunisés peuvent choisir d’avoir des contacts physiques étroits au-delà de ce qui est requis pour les soins et la supervision, comme les câlins.

Une fois que le décret actuel ordonnant de rester à domicile sera levé à l’échelle de la province, d’autres directives autorisant les sorties sociales et temporaires pour les résidents entièrement immunisés seront émises. En vertu de la Directive no 3 mise à jour, tous les résidents, quel que soit leur statut d’immunisation, peuvent quitter leur domicile pour une absence essentielle, ce qui comprend l’exercice en plein air, les achats à l’épicerie ou la visite à la pharmacie, tant que le décret ordonnant de rester à domicile est en vigueur. Les absences essentielles ne sont pas autorisées lorsqu’un résident présente des symptômes, qu’il a été identifié comme étant un cas de COVID-19 ou un contact, ou selon les directives de la santé publique locale.

Tous les résidents continuent de pouvoir quitter leur foyer de soins de longue durée pour des absences médicales ou des absences pour raisons de compassion en tout temps.

Les foyers doivent fournir aux résidents un masque médical pour les sorties et leur rappeler de maintenir une distance physique appropriée et une bonne hygiène des mains lorsqu’ils sont absents du foyer.

La province continue de surveiller activement la situation de la COVID-19, en particulier dans ce secteur vulnérable, et veille à ce que la santé et la sécurité des résidents et du personnel de ce secteur restent une priorité absolue, tout en améliorant la qualité de vie des résidents.