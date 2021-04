L’Ontario aide à former davantage de préposés aux services de soutien à la personne

Le gouvernement de l’Ontario affecte 86 millions de dollars pour aider à former jusqu’à 8 000 préposés aux services de soutien à la personne (PSSP) par l’entremise de programmes de collèges privés d’enseignement professionnel et de conseils scolaires de district. Cet investissement s’inscrit dans le Plan de dotation pour les soins de longue durée de l’Ontario et est encore une autre manière, pour la province, de collaborer avec des partenaires de premier plan afin d’améliorer les soins et la qualité de vie des résidents des foyers de soins de longue durée.

« Les préposés aux services de soutien à la personne sont l’épine dorsale des soins de longue durée et accomplissent chaque jour un travail crucial permettant aux êtres qui nous sont chers de recevoir les soins de qualité dont ils ont besoin et qu’ils méritent », a déclaré la Dre Merrilee Fullerton, ministre des Soins de longue durée. « Cet investissement nous aidera à honorer l’engagement de notre gouvernement, qui montre l’exemple à l’échelle du pays, visant à offrir aux résidents quatre heures de soins quotidiens directs en moyenne et à permettre à des milliers d’Ontariennes et d’Ontariens de se lancer dans une nouvelle carrière dans le secteur des soins de santé. »

L’aide financière sera mise à disposition des nouvelles étudiantes et nouveaux étudiants inscrits à un programme de formation des PSSP dans l’un des collèges privés d’enseignement professionnel participants approuvés aux fins du Régime d’aide financière aux étudiants de l’Ontario (RAFEO). Les étudiantes et étudiants admissibles de ces collèges peuvent recevoir jusqu’à 13 235 $ couvrant à la fois les frais de scolarité, les manuels et les autres frais obligatoires, ainsi qu’une allocation pour un stage clinique. Pour être admissibles à l’aide financière, les personnes intéressées doivent débuter leur formation de PSSP dans un collège privé d’enseignement professionnel participant entre le 1er mai et le 31 juillet 2021.

« Les collèges privés d’enseignement professionnel de l’Ontario offrent une formation de calibre mondial pour ce qui a trait à notre personnel de la santé de première ligne, et notamment aux PSSP », a expliqué Ross Romano, ministre des Collèges et Universités. « Nous permettons un accès plus facile et élargi aux programmes de formation de préposés aux services de soutien à la personne des collèges privés d’enseignement professionnel, afin de préparer les étudiantes et étudiants à des emplois essentiels où ils prodigueront des soins à certaines des personnes les plus vulnérables en Ontario. »

L’aide financière sera également mise à disposition des étudiantes et étudiants inscrits à un programme de formation des PSSP proposé par un conseil scolaire de district de l’Ontario. Les personnes admissibles pourraient recevoir jusqu’à 7 735 $ pour l’équipement, les manuels et les autres frais obligatoires, ainsi qu’une allocation pour un stage garanti. Pour être admissibles à un aide financière, les étudiantes et étudiants doivent être actuellement inscrits à un programme de formation des PSSP pendant l’année scolaire 2020-2021 (en date de septembre 2020) ou débuter les cours entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022.

« Par les programmes d’éducation des adultes et d’éducation permanente, nous soutenons la formation de préposés aux services de soutien à la personne supplémentaires pour protéger les personnes âgées de l’Ontario et leurs familles », a indiqué Stephen Lecce, ministre de l’Éducation. « Nous créons des possibilités et investissons davantage pour que les gens puissent obtenir simultanément leur Diplôme d’études secondaires de l’Ontario (DESO) et une certification de PSSP. »

L’annonce faite aujourd’hui complète l’investissement récent de 115 millions de dollars réalisé par la province pour former jusqu’à 8 200 PSSP dans les collèges ontariens financés par des fonds publics, en partenariat avec Collèges Ontario. Le gouvernement de l’Ontario investit également 239 millions de dollars pour élargir les hausses salariales temporaires aux PSSP et aux préposés de soutien direct dans les secteurs des soins à domicile et en milieu communautaire financés par les deniers publics, des foyers de longue durée, des hôpitaux publics et des services sociaux.