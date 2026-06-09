Un agent de la Police provinciale de l’Ontario (OPP) tué dans l’exercice de ses fonctions à Hearst

C’est avec une profonde tristesse que la Police provinciale de l’Ontario (Police provinciale) annonce le décès d’un de ses agents, qui a perdu la vie dans l’exercice de ses fonctions aujourd’hui à Hearst.

Le mardi 9 juin 2026, vers 12 h 30, des membres du Détachement de la Baie James de la Police provinciale de l’Ontario (Police provinciale) menaient une enquête à l’intersection du chemin Kendall chemin de concession 7 et du chemin de concession 6, près de Hearst. Un membre de la Police provinciale a été grièvement blessé et son décès a par la suite été constaté. Une personne est actuellement détenue.

Le policier décédé a été identifié comme étant l’agent provincial Tarun Bali. Membre de la Police provinciale affecté au Détachement de Dufferin, il cumulait deux ans et demi de service. Au moment de son décès, l’agent provincial Bali était en affectation temporaire au Détachement de James Bay.

L’enquête sur les circonstances de l’incident se poursuit sous la direction de la Direction des enquêtes criminelles de la Police provinciale, en collaboration avec le Bureau du coroner en chef et le Service de médecine légale de l’Ontario

La Police provinciale accompagne la famille du policier dans cette période de deuil profondément éprouvante. Nous offrons nos plus sincères condoléances à toutes les personnes touchées par cette tragédie et tenons à souligner les répercussions importantes de cet événement sur les proches, les collègues ainsi que sur l’ensemble de la communauté policière.

Toute personne détenant des renseignements relativement à cet incident est priée de communiquer avec la Police provinciale (OPP) au 1-888-310-1122. Pour demeurer anonyme, communiquez avec Échec au crime au 1-800-222-8477 (TIPS) ou visitez le site Web de l’Ontario sur ontariocrimestoppers.ca.

D’autres renseignements seront communiqués lorsqu’ils seront disponibles.