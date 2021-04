L’Ontario émet deux ordonnances d’urgence pour soutenir la réponse du système de santé au cours de la troisième vague de COVID-19

En réaction à la récente hausse rapide des hospitalisations, des admissions aux soins intensifs et à la menace pour la capacité des soins aux malades en phase critique de la province, le gouvernement de l’Ontario émet deux décrets d’urgence en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence. Ces décrets maximiseront la capacité du système, ce qui permettra aux hôpitaux de disposer des ressources nécessaires pour prodiguer des soins aux patients et sauver des vies.

Ces décrets d’urgence temporaires favoriseront le redéploiement de professionnels de la santé et d’autres travailleurs œuvrant actuellement à Santé Ontario et dans les organismes de Services de soutien à domicile et en milieu communautaire dans des hôpitaux. Ils donneront aussi aux hôpitaux la possibilité de transférer des patients vers d’autres emplacements hospitaliers dans des situations où les ressources d’un hôpital présentent un risque important et immédiat de débordement. Ces décrets, en plus des autres mesures prises, devraient accroître la capacité des unités de soins intensifs de la province de plus de 1 000 lits.

« Alors que les hôpitaux ontariens sont confrontés à des pressions sans précédent concernant la capacité des soins aux malades en phase critique durant la troisième vague de la pandémie de COVID-19, notre gouvernement agit immédiatement pour s’assurer qu’aucune capacité ni ressource des hôpitaux de l’Ontario ne reste inexploitée, a déclaré Christine Elliott, vice-première ministre et ministre de la Santé. Avec le décret ordonnant de rester à domicile, ces mesures aideront à garantir que les hôpitaux continuent d’avoir la dotation en personnel et les ressources dont ils ont besoin pour soigner les patients. Nous continuons à travailler avec nos partenaires des hôpitaux et des soins de santé pour lutter contre ce virus mortel, et je tiens à remercier tous les travailleurs de la santé de la première ligne pour leur travail acharné quotidien afin de protéger la santé et la sécurité de toute la population de l’Ontario. »

Au cours de la dernière année, le gouvernement a fait d’importants investissements pour renforcer la capacité et maintenir l’intégrité du système de santé de l’Ontario, incluant un investissement de 5,1 milliards de dollars pour soutenir les hôpitaux, créant plus de 3 100 lits d’hôpital supplémentaires. Cependant, alors que l’Ontario, comme d’autres provinces et collectivités publiques partout dans le monde, lutte contre la troisième vague de la pandémie de COVID-19 et les variants mortels, des mesures accrues sont nécessaires pour permettre aux hôpitaux de maximiser la capacité et de s’assurer que les patients reçoivent les soins les plus appropriés.

À compter de maintenant, semblablement aux décrets précédemment introduits, les organismes de Services de soutien à domicile et en milieu communautaire (anciennement les RLISS) et Santé Ontario auront le pouvoir et la possibilité de déployer du personnel sur une base volontaire, comme des coordonnateurs de soins, du personnel infirmier et autres, pour travailler dans des modèles de prestation de soins en équipe au sein d’hôpitaux aux prises avec des pressions importantes en matière de capacité en raison de la COVID-19. De plus, les organismes de Services de soutien à domicile et en milieu communautaire seront désormais autorisés à déployer du personnel pour remplacer le personnel au sein du même organisme ou d’un autre organisme de services de soutien à domicile et en milieu communautaire.

Par ailleurs, le gouvernement agit pour mieux tirer profit du système hospitalier comme une seule ressource interconnectée, améliorer la capacité des hôpitaux de répondre aux besoins les plus nouveaux et aigus afin que tous les patients puissent recevoir les soins les plus appropriés dans le bon établissement. Durant les événements majeurs d’urgence où la demande pour des soins aux malades en phase critique menace de déborder un hôpital, la province donner aux hôpitaux la possibilité de transférer les patients vers d’autres emplacements hospitaliers sans obtenir le consentement du patient ou, si le patient est incapable, de son mandataire. Les hôpitaux peuvent se fonder sur ce décret pour faciliter le transfert d’un patient vers un autre emplacement hospitalier uniquement lorsque cela est nécessaire pour répondre à un événement d’urgence majeure, lorsque le médecin traitant est convaincu que le patient recevra les soins dont il a besoin à cet autre emplacement, que le transfert peut être effectué sans compromettre l’état médical du patient, et que toutes les autres conditions précisées dans le décret sont respectées.

Dès que possible après la conclusion de l’événement d’urgence majeure, l’autre emplacement hospitalier devra faire des efforts raisonnables pour retransférer le patient vers l’emplacement hospitalier d’origine ou un autre établissement de soins adapté auquel le patient ou son mandataire acquiesce.

À compter du lundi 12 avril 2021, Santé Ontario a aussi donné la consigne aux hôpitaux de réduire toutes les chirurgies et activités non urgentes afin de préserver la capacité en matière de soins aux malades en phase critique et de ressources humaines. Pour le moment, cette consigne ne s’applique pas à la région sanitaire du Nord de l’Ontario. Les hôpitaux spécialisés en pédiatrie peuvent aussi continuer leurs plans pour soigner les enfants et les jeunes et peuvent aider au besoin à soutenir les autres hôpitaux régionaux.

« Depuis le début de la pandémie de COVID-19, les hôpitaux et les fournisseurs de soins de santé ont travaillé sans relâche, et grâce à leurs efforts, ont permis à notre province de protéger la population ontarienne et de prodiguer des soins aux patients, a dit Matthew Anderson, président-directeur général de Santé Ontario. Les temps sont difficiles pour l’ensemble de la population ontarienne et nous comprenons que le report d’opérations et autres interventions prévues aura des répercussions sur les patients, leurs familles et les soignants. Nous surveillons la situation et travaillerons à reprendre dès que cela sera sécuritairement possible ces services et interventions reportés. »

Ces décrets à durée limitée sont valides pour 14 jours, à moins qu’ils soient révoqués ou prolongés conformément à la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence, et entreront en vigueur le vendredi 9 avril 2021.