Il ne fait aucun doute que les jours que nous vivons durant cette pandémie mondiale sont sans aucun doute parmi les plus difficiles que certains d’entre nous aient jamais vus, ou pourraient jamais vivre de notre vivant. Je ne peux pas commencer à énumérer tous les stress, défis et obstacles auxquels la population de l’Ontario doit faire face. Peu de gens contesteraient l’affirmation générale selon laquelle, pour le moment, la vie est nul pour nous tous, certains plus que d’autres.

Je peux honnêtement dire que, d’une manière très réelle, je me sens très honoré d’avoir l’occasion de faire entendre la voix des Ontariens du Nord à l’Assemblée législative de l’Ontario. L’équipe que j’ai constituée dans ma circonscription et dans le bureau de Queen’s Park assume également de tout cœur cette responsabilité. Nous travaillons fort en équipe pour représenter efficacement la population d’Algoma-Manitoulin. La star du football américain et entraîneur, Lou Holtz résume bien la situation en disant: « Je suis trois règles: faites ce qu’il faut, faites de votre mieux et montrez toujours aux gens que vous vous souciez.

Et qu’il n’y ait aucun doute, il n’est pas difficile de savoir quelle est la bonne chose à faire. Parfois, le plus difficile est de faire ce qu’il faut.

Comme je l’ai dit, en ce moment, en général, la vie est nulle. Cependant, cela ne veut pas dire que nous sommes vaincus de quelque manière que ce soit. En fait, comme les Canadiens sont connus pour le faire, nous essayons de trouver une sorte de lueur d’espoir. L’un de ces aspects positifs est que les effets globaux de la pandémie sur notre société contribuent à révéler de nombreuses questions qui nécessitent une attention particulière, telles que la préparation aux pandémies et aux urgences, le besoin d’une infrastructure pour l’internet nettement améliorée dans le Nord de l’Ontario et la vulnérabilité de notre population âgée en soins de longue durée (SLD).

Depuis le tout début de la pandémie, ici en Ontario, les préposés aux bénéficiaires (PAB) jouent le rôle vital de prendre soin de nos êtres chers vulnérables. Lorsque les taux d’infection dans les établissements de soins de longue durée ont explosé, nous nous attendions à ce qu’ils continuent à s’acquitter de leurs tâches jour après jour, en sachant parfaitement qu’ils s’exposaient eux-mêmes et leurs familles au virus mortel à la maison. Au début, ils n’avaient même pas accès à l’équipement de protection individuelle nécessaire.

Pour quelques-uns, le risque était trop grand et ils estimaient qu’ils n’avaient d’autre choix que d’arrêter. C’est alors que les Ontariennes et Ontariens ont commencé à se renseigner sur les conditions d’emploi dans lesquelles certains travaillaient. Nous avons entendu parler de pénurie de travailleurs et d’heures supplémentaires obligatoires. Les employeurs ont embauché plusieurs travailleurs à temps partiel et ont payé un salaire minimum très bas pour éviter d’avoir à payer des prestations et à embaucher à temps plein.

Le pire que nous ayons appris est par rapport aux ratios de personnel par patient qui ont laissés les patients jour après jour sans que leurs besoins de base soient satisfaits. Certains étaient si mauvais que les patients restaient assis pendant des heures à mendier pour boire de l’eau, manger ou aller aux toilettes. Les patients étaient assis ou couchés dans leur lit dans leurs propres excréments et urines, parfois pendant des jours, car la direction des SLD ne disposait pas de suffisamment de personnel pour fournir les soins les plus élémentaires. De nombreux patients ont souffert ou sont morts de déshydratation ou de malnutrition.

Le premier ministre Ford s’est rapidement joint au chœur, félicitant les courageux travailleurs pour leur engagement. Sachant qu’il devait faire quelque chose pour garder les PAB au travail, il a accepté de payer une « prime pandémique » temporaire aux PBA et à certains autres travailleurs de première ligne. C’était clairement la bonne chose à faire, quoique trop peu trop tard.

Les néo-démocrates ont estimé que non seulement l’augmentation des salaires des PBA était la bonne chose à faire à court terme, mais que c’était la bonne chose à faire de façon permanente. C’est pourquoi mon collègue néo-démocrate, le député provincial de Sudbury, Jamie West, a proposé la Loi sur la rémunération des travailleurs de soutien. Ce projet de loi aurait augmenté de façon permanente le plancher salarial pour tous les PBA. Cela permettrait à ces travailleurs dévoués et formés, qui sont responsables des soins de nos précieux êtres chers, de pouvoir subvenir aux besoins de leur propre famille et de ne pas avoir à se soucier de mettre de la nourriture sur la table. Cela a rendu le travail plus sûr, plus fiable et digne de leur dévouement.

Mais le projet de loi de West était bien plus qu’une simple augmentation de salaire. Cela aurait aidé à résoudre le nœud de plusieurs autres problèmes qui sont directement liés à l’amélioration des soins prodigués à nos proches en SLD. Le projet de loi demandait également au ministre des Soins de longue durée d’élaborer des programmes de formation, d’éducation et de perfectionnement professionnel pour tous les travailleurs de soutien et le personnel des soins de longue durée. Il aurait exigé que le ministère recrute et retienne le nombre de travailleurs de soutien nécessaire pour fournir des soins adéquats et appropriés; et s’assurer que les travailleurs de soutien soient payés tout en apprenant sur le tas. La loi aurait également créé la Commission d’examen des salaires des travailleurs de soutien afin que les salaires des PBA soient régulièrement révisés et ne diminuent pas à l’avenir.

Ce projet de loi aurait donné au gouvernement conservateur l’occasion de faire ce qu’il fallait. C’était une réelle occasion de montrer aux PBA de l’Ontario que nous nous soucions d’eux autant qu’ils se soucient de nos proches. Malheureusement, le premier ministre Ford a choisi de suivre une voie très différente et son gouvernement a rejeté le projet de loi.

Il semble que, malgré le respect et les éloges déclarés de Doug Ford envers nos travailleurs de première ligne, – aussi sincère soit-elle – l’attrait des poches profondes des propriétaires d’entreprises de soins pour personnes âgées à but lucratif qui soutiennent Doug Ford était assez fort pour le pousser à rejeter le chemin qui aurait été au bénéfice de tous.

Le psychologue de renommée mondiale Barry Schwartz déclare: « Lorsque vous comptez sur les incitations, vous sapez les vertus. Ensuite, lorsque vous découvrez que vous avez réellement besoin de personnes qui veulent faire la bonne chose, ces personnes n’existent pas parce que vous avez écrasé le désir de quiconque de faire la bonne chose avec toutes ces incitations. » Je soumets ici que Schwartz a parfaitement raison. L’allégeance de Doug Ford aux incitations offertes par les grandes entreprises et les riches partisans l’amène à choisir de ne pas faire la bonne chose. En fin de compte, il est clair que les conservateurs de Ford s’en moquent.

Le NPD dit qu’il ne doit pas en être ainsi. Le plan du NPD pour améliorer les soins de longue durée et les soins à domicile, publié l’automne dernier, présente un nouveau système public et sans but lucratif. Il s’agit d’un plan détaillé qui offre le programme de soins à domicile et de soins de longue durée que nos parents et grands-parents méritent à mesure qu’ils vieillissent. C’est un système qui aide les personnes âgées à rester chez elles plus longtemps avec d’excellents soins à domicile et en milieu communautaire pour les soutenir. Et, quand elles seront prêtes, il y aura aussi de petites communautés de foyers de soins qui feront sentir leurs résidents comme à la maison.

Nous pouvons interdire aux entreprises avides de profit du secteur des soins à domicile et des soins de longue durée de continuer à agir dans le secteur, de sorte que chaque dollar soit consacré à de meilleurs soins et à une meilleure vie. Nous pouvons nous assurer que nos parents reçoivent des soins adaptés à leur culture et à leur langue.

Comme toujours, n’hésitez pas à contacter mon bureau au sujet de cette chronique ou de toute autre question provinciale.