Andrea Horwath demande un jour de deuil provincial pour les victimes de la COVID-19 des foyers de soins de longue durée

La chef de l’Opposition officielle formée par le NPD, Mme Andrea Horwath, demande que le 30 mars soit déclaré, pour toutes les années à venir, jour de deuil provincial en mémoire des vies emportées par la COVID-19 dans les foyers de soins de longue durée de l’Ontario.

Le 30 mars marque l’anniversaire de la déclaration lors de laquelle M. le premier ministre Ford avait prétendu qu’un cercle de fer protégerait les aînés en soins de longue durée. À la suite de cette déclaration, près de 4 000 personnes âgées sont mortes de la COVID-19, et des milliers d’autres ont été victimes de maladies et de négligence – et cela à cause des conditions à l’intérieur des foyers de soins de longue durée. Andrea Horwath a dit que les survivant·es, ainsi que les familles des résident·es, méritaient aussi des excuses officielles de la part de la province.

« Le premier ministre avait promis un “cercle de fer” qui protégerait contre la COVID-19. Cette promesse ne s’est jamais matérialisée. Il n’y a pas eu de cercle de fer. Parfois, le personnel était presque entièrement absent, il n’y avait pas d’ÉPI pour protéger les aînés ou les travailleurs et travailleuses de première ligne, et il n’y avait même pas en place de mesures de prévention et de contrôle des infections. Nos proches n’étaient pas en sécurité.

« Près de 4 000 aînés sont morts, seuls et dans d’atroces souffrances, sans que leurs familles puissent être à leurs côtés. Des milliers d’autres ont souffert – que ce fût de la COVID, ou de la crise de négligence qui sévissait en même temps dans des établissements de soins de longue durée à court de personnel et de ressources. »

Ce vendredi, à Pickering, Andrea Horwath a lancé un appel pour un jour de deuil provincial et pour des excuses officielles. Près de Mme Horwath se trouvaient des familles endeuillées, ayant perdu des proches lors de l’éclosion de COVID dans le foyer de soins de longue durée Orchard Villa. La motion de Mme Horwath sera débattue et soumise au vote à Queen’s Park le mardi prochain.

« Pleurons ceux qui sont morts et souvenons-nous d’eux. Face à cette immense tragédie, recueillons-nous ensemble. Et demandons des excuses officielles, suivies de mesures concrètes », a dit Mme Horwath. « Nous devons transformer les soins de longue durée – pour offrir aux survivant·es, sans plus tarder, une meilleure vie, et pour nous assurer que les horreurs dont nous avons été témoins pendant la pandémie ne se reproduiront plus jamais. »

La motion suivante, présentée par Andrea Horwath, sera débattue par l’Assemblée législative et y fera l’objet d’un vote le mardi, 30 mars :

Considérant que le 30 mars 2020, M. le premier ministre Ford a annoncé un cercle de fer autour des foyers de soins de longue durée de l’Ontario pour protéger les aînés vulnérables face à la COVID-19 ; et

Considérant que des décennies de négligence et de sous-financement de la part des gouvernements libéraux et conservateurs ont laissé le personnel et les résident·es des soins de longue durée susceptibles au virus, et que plus de la moitié des décès ontariens pour cause de COVID-19 – à savoir, en date du 22 mars 2021, 3 764 décès – ont eu lieu dans les foyers de soins de longue durée de la province ; et

Considérant que les statistiques montrent qu’il y a eu plus de décès reliés à la COVID-19 dans les établissements de soins de longue durée pendant la deuxième vague que pendant la première, à savoir longtemps après que M. le premier ministre Ford eut promis d’ériger un cercle de fer autour des soins de longue durée ;

Qu’il soit résolu que l’Assemblée législative de l’Ontario demande au gouvernement Ford de présenter des excuses officielles aux résident·es des foyers de soins de longue durée et à leurs familles, ainsi qu’aux travailleurs et travailleuses des soins de longue durée, pour avoir brisé sa promesse d’ériger autour des soins de longue durée un cercle de fer qui les protégeât, ainsi que pour son échec à protéger les résident·es et le personnel de manière adéquate, et de déclarer la date du 30 mars de chaque année jour de deuil provincial pour les victimes de la COVID-19 dans les foyers de soins de longue durée de l’Ontario.

