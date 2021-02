Le Canada et l’Ontario offrent des logements abordables aux familles de Thunder Bay

Tous les Canadiens méritent un chez-soi sûr et abordable. Les gouvernements du Canada et de l’Ontario collaborent à la création de nouveaux logements locatifs abordables à Thunder Bay. Le financement conjoint de 750 000 $ sera versé dans le cadre de l’Initiative liée aux priorités de l’Ontario en matière de logement (IPLO) et permettra de veiller à ce qu’un plus grand nombre de personnes aient accès à des logements stables et abordables dans leur collectivité.

Les six nouveaux logements communautaires abordables, destinés aux aînés handicapés et situés au 1100, rue Lincoln, ont été aménagés dans le cadre du volet des logements locatifs de l’IPLO en matière de logement. Un espace commercial vacant dans l’immeuble a été converti en appartements résidentiels accessibles comprenant des douches et des cuisines accessibles aux fauteuils roulants, ainsi que des commodités sur place, notamment un stationnement et des bornes de recharge pour scooters électriques.

« Tous les Canadiens méritent d’avoir un chez-soi sûr et abordable. Notre gouvernement est déterminé à faire en sorte que les maisons soient accessibles et éconergétiques pour répondre aux besoins en matière de logement des collectivités locales partout au pays, y compris ici même à Thunder Bay. Voilà la Stratégie nationale sur le logement à l’œuvre. » L’honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL)

« Les Canadiens ont besoin d’un logement qui répond à leurs besoins et qu’ils peuvent se permettre. Ces nouvelles unités ajouteront à notre collectivité des logements accessibles et abordables dont elle a grandement besoin, ce qui donnera à un plus grand nombre de Canadiens les logements et les services qui leur permettront de prospérer ici à Thunder Bay. » Marcus Powlowski, député fédéral de Thunder Bay—Rainy River

« Notre gouvernement sait à quel point il est important de créer des logements abordables entièrement accessibles dans les collectivités de l’Ontario. Je suis fier que tous les ordres de gouvernement aient pu unir leurs efforts pour donner vie à cet important ensemble et veiller à fournir à Thunder Bay un plus grand nombre des logements abordables dont elle a besoin. » L’honorable Steve Clark, ministre des Affaires municipales et du Logement de l’Ontario

« Nous avons vu une occasion de convertir les locaux inutilisés de notre immeuble résidentiel pour accueillir les personnes qui ont besoin d’un logement accessible, et nous sommes très reconnaissants envers l’Initiative ontarienne pour le logement prioritaire d’avoir rendu cela possible » Lucy Kloosterhuis, présidente Conseil d’administration des services sociaux du district de Thunder Bay