L’Ontario modifie son plan de vaccination en réponse aux retards de livraisons de Pfizer-BioNTech

Le gouvernement de l’Ontario accélère la vaccination des résidents des foyers de soins de longue durée, des maisons de retraite à risque élevé et des établissements de soins pour personnes âgées autochtones d’ici une nouvelle date butoir, soit le 5 février 2021. Afin de protéger l’accès aux deuxièmes doses du vaccin Pfizer-BioNTech pour les personnes qui ont déjà reçu leur première dose, l’Ontario maintiendra l’intervalle maximal de 21 à 27 jours pour les groupes de résidents des foyers de soins de longue durée, des maisons de retraite et des établissements de soins pour personnes âgées autochtones. L’intervalle maximal entre les deux doses pour tous les autres groupes sera de 42 jours. Le gouvernement apporte ces modifications après avoir été avisé par le gouvernement fédéral de la réduction des livraisons de vaccins de Pfizer-BioNTech.

Le premier ministre, Doug Ford, a aujourd’hui fourni des détails à ce sujet. Il était accompagné de la vice-première ministre et ministre de la Santé, Christine Elliott, de la solliciteure générale, Sylvia Jones, et du général (à la retraite) et président du Groupe d’étude sur la distribution des vaccins contre la COVID-19, Rick Hillier.

« En raison du retard de la prochaine livraison de doses de vaccins de Pfizer, nous veillons à ce que tous les stocks disponibles soient redirigés vers celles et ceux qui en ont le plus besoin, soit nos résidents des foyers de soins de longue durée et maisons de retraite, a déclaré le premier ministre Ford. Je sais que cela signifie que certaines personnes devront peut-être reporter leurs rendez-vous de vaccination, mais il est essentiel que nos aînés les plus vulnérables reçoivent la protection dont ils ont besoin le plus rapidement possible. »

Le 19 janvier 2021, le gouvernement fédéral a avisé le gouvernement ontarien de nouvelles réductions des livraisons de vaccins Pfizer-BioNTech. L’Ontario ne recevra pas de livraisons de vaccins pour la semaine du 25 janvier 2021 et recevra un peu plus de 26 000 doses pour les premières semaines de février. À ce jour, l’Ontario n’a pas reçu la quantité attribuée pour les semaines du 8 février 2021 et du 15 février 2021, ce qui crée plus d’incertitude pour le déploiement des vaccins dans la province.

En raison de la réduction significative de la distribution des vaccins par le gouvernement fédéral et de l’incertitude entourant les livraisons futures, le gouvernement et les sites de vaccination ont travaillé ensemble pour élaborer un plan visant à accélérer la vaccination des personnes les plus vulnérables de la province. Les deuxièmes doses continueront d’être administrées en fonction de la disponibilité des stocks fournis par le gouvernement fédéral. Les mesures prises comprennent :

Accélérer la vaccination des populations les plus vulnérables de l’Ontario dans le but de se rendre dans chaque foyer de la province pour administrer les premières doses d’ici le 5 février 2021, sous réserve des dates de livraison de la semaine du 1er février 2021.

Réattribuer les doses du vaccin Moderna aux 14 unités bureaux de santé publique afin de garantir l’administration des vaccins dans chaque foyer de soins de longue durée de la province.

« Malgré les difficultés persistantes en matière d’approvisionnement, nous continuons, avec nos partenaires, de vacciner les personnes les plus vulnérables le plus rapidement possible, et nous sommes toujours prêts à administrer les vaccins aux Ontariennes et Ontariens dès que nous les recevons du gouvernement fédéral, a indiqué la ministre Elliott. Tant que l’offre ne sera pas suffisante pour vacciner toutes les personnes qui le souhaitent, nous continuons d’exhorter la population ontarienne à rester chez elle et à continuer de suivre les consignes de santé publique. »

L’initiative de l’Ontario visant à vacciner les communautés des Premières nations isolées du Nord se poursuivra également. À ce jour, 760 doses ont été livrées par Ornge à Sioux Lookout, et 568 doses ont été administrées par Sioux Lookout Meno Ya Health Centre et 45 doses ont été administrées par Sioux Lookout First Nations Health Authority. Ornge a également livré 680 doses aux communautés de la côte de la Baie James et 575 doses seront ou doivent être administrées aux communautés autochtones isolées desservies par avion, y compris une première dose pour 100 employés de Weeneebayko Area Health Authority. En février, Ornge dirigera l’opération Immunité dans les collectivités éloignées, qui consiste à distribuer le vaccin dans 31 communautés desservies par avion.

« Nous travaillons avec diligence avec nos partenaires pour nous assurer que les vaccins continuent d’être administrés aux populations prioritaires de la phase 1, malgré l’approvisionnement limité du gouvernement fédéral, a souligné la solliciteure générale, Sylvia Jones. Il est essentiel que les Ontariennes et Ontariens continuent de suivre les mesures de santé publique afin de nous assurer de limiter la propagation de la COVID-19 et de protéger nos communautés. »

Le gouvernement est prêt à administrer le vaccin contre la COVID-19 et à augmenter le nombre de sites de vaccination dès qu’il recevra des doses. L’Ontario a la capacité de vacciner près de 40 000 personnes par jour et renforce actuellement sa capacité afin de la tripler ou la quadrupler en attendant que le gouvernement fédéral lui fournisse des doses.

« Nous poursuivons nos efforts de vaccination dans toute la province pour assurer la protection de nos travailleuses et travailleurs de la santé de première ligne, des Premières nations éloignées et des populations vulnérables, a déclaré le général (à la retraite), Rick Hillier. Nous serons prêts à intensifier nos efforts une fois de plus lorsque d’autres doses seront disponibles. »

Aujourd’hui, le gouvernement a prolongé la situation d’urgence déclarée de 14 jours supplémentaires. La situation d’urgence a été prise en vertu de l’article 7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence et a été déclarée à l’origine le 12 janvier 2021; elle viendra maintenant à échéance le 9 février 2021, à moins qu’elle ne soit prolongée subséquemment. Tous les décrets prix en vertu de cette loi, notamment le Règl. de l’Ont. 11/21 (Décret ordonnant de rester à domicile), le Règl. de l’Ont. 8/21 (Exécution de mesures liées à la COVID-19) et le Règl. de l’Ont. 13/21 (Expulsions résidentielles) ont également été prolongés. Les décrets pris en vertu de la Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario continuent d’être en vigueur.