L’Ontario fournit une mise à jour sur les cas dans la province du variant de la COVID-19 détecté au R.-U.

La Dre Barbara Yaffe, médecin hygiéniste en chef adjointe de l’Ontario, a fourni aujourd’hui une mise à jour sur les cas confirmés en Ontario du variant de la COVID-19 qui a été détecté pour la première fois au Royaume-Uni. Ce variant a depuis été signalé dans de nombreux autres pays, et avec les voyages internationaux, il fallait s’attendre à ce que le nouveau variant se retrouve en Ontario.

Un troisième cas du variant de la COVID-19 lié au R.-U. a été détecté chez une personne d’Ottawa ayant voyagé récemment au R.-U. Le service de santé publique d’Ottawa a informé cette personne, qui est en isolement. Les activités de recherche de cas et de gestion des contacts sont en cours.

En outre, depuis que les deux premiers cas du variant ont été signalés initialement le 26 décembre 2020, des activités supplémentaires de recherche et de suivi de cas et de gestion de contacts ont révélé que le couple avait été en contact avec une personne qui était revenue depuis peu du R.-U., renseignement qui n’avait pas été fourni lors d’entretiens précédents. Les cas et les contacts ont été informés et sont en isolement, conformément aux protocoles de santé publique.

Il est crucial que les personnes étant des cas confirmés de COVID-19 fournissent à leur bureau de santé publique tous les renseignements quant à leurs contacts et les coordonnées de ceux-ci, car cela est essentiel pour prévenir et maîtriser cette infection.

« Cela renforce la nécessité pour la population de l’Ontario de rester à la maison le plus possible et de continuer à respecter les consignes de santé publique, notamment les mesures de confinement à l’échelle de la province, a déclaré la Dre Yaffe. Cela rappelle aussi l’importance pour les voyageurs internationaux d’être en quarantaine pendant 14 jours au retour. »

Comme il a été confirmé que trois cas sont liés à des voyageurs internationaux revenant au pays, la province continue d’exhorter le gouvernement fédéral à s’associer d’urgence à l’Ontario pour instaurer un programme de tests de dépistage à l’Aéroport international Toronto Pearson et renforcer les mesures de surveillance de la quarantaine. Si le gouvernement fédéral n’accorde pas son soutien, le gouvernement de l’Ontario est prêt à faire cavalier seul.

Le ministère de la Santé est toujours en communication constante avec l’Agence de la santé publique du Canada et d’autres territoires de compétence en vue de surveiller la situation qui évolue, et de faire en sorte que des efforts soient déployés de façon concertée, coordonnée et efficace pour protéger le public.