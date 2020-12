Le programme provincial de vaccination représentera la plus vaste opération de logistique des dernières décennies

Le gouvernement de l’Ontario collabore avec des leaders et des experts de divers secteurs, dont ceux des produits pharmaceutiques, des soins de santé et de la logistique, afin d’élaborer un plan pour la distribution sécuritaire et efficace des vaccins contre la COVID-19 dès que les doses seront disponibles. Ces partenariats sont essentiels pour que l’Ontario puisse se préparer à mettre en œuvre l’un des plus vastes programmes de vaccination de son histoire.

La vice-première ministre et ministre de la Santé, Christine Elliott, la solliciteure générale, Sylvia Jones, et le président du Groupe d’étude sur la distribution des vaccins contre la COVID-19, le général à la retraite Rick Hillier, ont visité aujourd’hui la société de distribution de produits pharmaceutiques McKesson. Les installations de McKesson à Brampton sont du type de celles qui pourraient être utilisées pour entreposer et assurer la distribution des vaccins.

« Il s’agit d’une entreprise de grande envergure et nous avons la chance de disposer, ici en Ontario, des experts en santé et en logistique indispensables pour mener à bien cette tâche, a déclaré le premier ministre Ford. Dans le cadre de notre planification, je me suis entretenu avec le premier ministre Trudeau, mes homologues des provinces et territoires, les fabricants des vaccins, les distributeurs, des experts en entreposage et des professionnels de la santé afin de m’assurer que nous serons en mesure de déployer ces doses antivirales dès qu’elles seront disponibles, et ce le plus rapidement et le plus efficacement possible. Je vais continuer à faire pression sur le gouvernement fédéral pour obtenir des précisions quant à la disponibilité des vaccins. »

L’Ontario mettra à profit l’expertise et les ressources des secteurs public et privé, qui jouent déjà un rôle important pour ce qui est de l’entreposage, de la distribution, du transport, de l’administration, du suivi et de la surveillance de produits pharmaceutiques dans la province, y compris de vaccins. Il s’agit de partenariats indispensables pour appuyer les efforts logistiques à grande échelle déployés en Ontario afin de mettre en œuvre le programme provincial de vaccination contre la COVID-19 dirigé par le général Hillier. Les canaux de distribution des doses dépendront des détails que fournira Ottawa sur les caractéristiques des vaccins, notamment l’entreposage à très basse température, le calendrier de livraison et les populations prioritaires.

Les premières doses antivirales devraient être disponibles en 2021, mais l’Ontario sera prêt à les recevoir d’ici le 31 décembre 2020. La province recevra initialement un soutien logistique de sociétés pharmaceutiques comme Pfizer. Le Groupe d’étude travaillera avec des chercheurs et des experts en éthique afin de conseiller le gouvernement sur les emplacements et les populations prioritaires pour la vaccination.

La planification et la mise en œuvre du programme de vaccination s’appuieront sur les leçons tirées des efforts logistiques mis en œuvre précédemment pour approvisionner la province en équipement de protection individuelle. Leurs objectifs seront notamment de distribuer les doses antivirales en temps voulu, d’assurer une communication continue avec les parties prenantes et de les impliquer dans le processus afin que tous les Ontariens et Ontariennes puissent se faire vacciner dès que les doses seront disponibles. L’expérience que la province a acquise en organisant l’ouverture rapide et à grande échelle de centres d’évaluation aux quatre coins de son territoire lui sera également utile pour mettre en œuvre ce programme.

« Il est essentiel de collaborer avec nos experts en santé et en logistique pour nous assurer d’être prêts d’ici le 31 décembre à lancer la première phase de déploiement des vaccins contre la COVID-19, dès que les doses seront disponibles, a indiqué la ministre Elliott. Je suis convaincue que, sous la direction du général Hillier, notre province sera bien placée pour mettre en œuvre son programme de vaccination contre la COVID-19. »

« Notre gouvernement tire parti de l’expertise et des ressources de partenaires clés de l’industrie pour s’assurer que l’Ontario sera prêt à déployer les vaccins contre la COVID-19 de manière sûre et efficace à l’échelle de la province, a ajouté la solliciteure générale Jones. Nous comptons sur ces partenariats stratégiques pour appuyer le travail de notre Groupe d’étude dirigé par le général Hillier et ainsi préparer le terrain pour la prochaine étape de la relance de l’Ontario tout en protégeant les membres de notre collectivité. »

« L’administration sécuritaire et efficace des vaccins contre la COVID-19 est une mission d’importance vitale, a conclu le général Hillier. Les efforts logistiques pour distribuer, entreposer et administrer les vaccins seront essentiels à la réussite du programme provincial de vaccination et, par conséquent, à la santé et au bien-être de tous les Ontariens. »

En impliquant les partenaires clés de l’industrie tout au long du processus et en créant un Groupe d’étude doté d’une expertise diversifiée, le gouvernement de l’Ontario s’assure que la province sera prête à gérer le plus grand déploiement de vaccins des dernières décennies, de manière rapide, efficace et sûre.