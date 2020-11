L’Ontario honore les anciens combattants autochtones et membres autochtones actifs des Forces canadiennes

« Aujourd’hui, nous rendons hommage aux milliers de membres des Premières Nations, Inuits et Métis qui ont rejoint les Forces canadiennes en temps de guerre, de conflit militaire et de paix, y compris ceux qui comptent encore parmi leurs rangs. Nous nous souvenons des personnes qui ont fait le sacrifice ultime au service de notre pays et de ceux qui ont combattu et combattent encore pour protéger les libertés dont nous jouissons aujourd’hui.

Nous n’oublierons pas nos anciens combattants autochtones, qui sont nombreux à avoir surmonté des différences culturelles, appris une nouvelle langue et quitté leurs territoires éloignés pour enfiler l’uniforme du pays. Parmi eux figurait Francis Pegahmagabow, de la Première Nation Wasauksing près de Parry Sound, qui s’est engagé dans le 23e Régiment au début de la Première Guerre mondiale. Fin tireur et éclaireur de premier ordre, Francis Pegahmagabow a reçu la Médaille militaire à deux reprises, en 1916 et de nouveau en 1917, ce qui fait de lui l’un des soldats autochtones les plus décorés de la Première Guerre mondiale.

Nous devons une profonde gratitude à nos héros militaires autochtones, ainsi qu’aux femmes et aux hommes inuits, métis et membres de Premières Nations qui continuent de servir le pays aujourd’hui dans la noble tradition de leurs ancêtres. Bien que les cérémonies commémoratives en personne soient réduites cette année, j’encourage tout le monde à rendre honneur aux anciens combattants autochtones du Canada en se livrant à une réflexion paisible et à l’exploration de la fière tradition de service militaire des peuples autochtones. »