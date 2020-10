Fonds d’aide de relance régionale (FARR) et Accès aux services professionnels suite au COVID disponible jusqu’au 31 mars 2021

La SADC Supérieur Est fut très occupée en offrant de nouveaux programmes aux petites entreprises de la région. Le premier programme offert fut le Fonds d’aide et de relance régionale (FARR). Celui-ci offre aux entreprises, un prêt allant jusqu’à 40 000$ sans intérêt jusqu’au 31 décembre 2022. De plus, si le solde dû est remboursé en entier par cette date, une dispense de remboursement de 25% ou jusqu’à 10 000$ est disponible. Si prêt n’est pas entièrement remboursé, le taux d’intérêt sera de 5% sur le solde restant. Jusqu’à ce jour, 660 000$ en prêts FARR furent approuvés et déboursés dans notre région. Il reste encore quelques allocations pour ce programme.

Le nouveau programme annoncé est celui de l’Accès aux services professionnels suite au COVID. Celui-ci offre une contribution non remboursable jusqu’à 5 000$ aux PME qui veulent accéder à des services professionnels en raison de la pandémie. Ceci peut inclure des études de faisabilité, évaluations financières, formation financière, consultations en planification d’entreprise, consultations en développement des affaires, consultations marketing, formation en expertise industrielle et autres consultations professionnelles. Les coûts non éligibles incluent ceux encourus avant le 15 mars 2020, frais de services professionnels récurrents (ex : frais d’audit réguliers), les coûts reliés à la nourriture et breuvage lors de formations/réunions ainsi que les coûts des fournisseurs qui ne sont pas adressés directement aux PME.

La SADC Supérieur Est est un organisme sans but lucratif financé par FedNor qui offre un soutien financier en forme de prêts et de services conseils aux PME ainsi que des services de développement économique dans la région Supérieur Est incluant Chapleau, Dubreuilville, Wawa, White River et les Premières Nations environnantes. Un conseil d’administration étant composé de résidents bénévoles de la toute la région, oriente la société. Depuis début janvier de cette année, il y a eu 1 348 600$ en prêts réguliers approuvés qui a servi à créer et maintenir 84 emplois. Au-delà du 660 000$ en prêts du FARR, il y a eu 161 538$ en prêts approuvés par l’entremise du consortium d’investissement du Nord-Est de l’Ontario. En tout, 2 170 138$ en prêts furent approuvés jusqu’à date en 2020.

En date d’aujourd’hui, les statistiques démontrent que 26 008 349$ en prêts furent approuvés et déboursés depuis 1989 ayant servi à créer et maintenir 2894 emplois. Ces prêts ont également mobilisé plus de 23 000 000$ en fonds au fil des ans.

Si vous être intéressé à l’un de ces programmes, s’il-vous-plaît composer le 705-856-1105 ou par courriel à Tracy Amos [email protected] Notre bureau est ouvert au 14 rue Ganley à Wawa, cependant il serait apprécié de prendre un rendez-vous.