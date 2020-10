L’Ontario soutient les petites entreprises des rues commerçantes grâce à un financement de 60 millions de dollars pour l’achat d’EPI

Le gouvernement de l’Ontario continue d’aider les entreprises à reconstruire, à réinvestir et à créer de bons emplois dans toute la province. Aujourd’hui, Prabmeet Sarkaria, ministre associé délégué aux Petites Entreprises et à la Réduction des formalités administratives, a annoncé le plan de relance de l’Ontario et a l’intention de présenter la Loi de 2020 visant à redonner vie aux rues commerçantes, un projet de loi qui soutiendrait les petites entreprises et moderniserait les règles pour leur permettre d’innover et de relever les défis actuels. Si elle est adoptée, cette Loi éliminera les obstacles auxquels sont confrontées les petites entreprises et leur permettra de saisir de nouvelles occasions, tout en maintenant ou en renforçant les protections en matière de santé publique, de sécurité et d’environnement.

Le plan comprend :

une subvention unique pouvant aller jusqu’à 1000 dollars pour les petites entreprises des rues commerçantes – dans les secteurs du commerce de détail, de la restauration, de l’hébergement et d’autres services – comptant entre deux et neuf employés -, afin d’aider à compenser les coûts imprévus des équipements de protection individuelle (EPI);

le Réseau ontarien pour la relance des petites entreprises suite à la COVID-19, qui relie 47 centres d’affaires pour les petites entreprises dans toute la province comme endroits où les petites entreprises peuvent accéder à des conseils et des informations adaptés sur les programmes locaux, provinciaux et fédéraux;

des « escouades » pour le numérique et les rues commerçantes, pour aider les petites entreprises à se développer en ligne;

un soutien en matière de santé mentale pour les familles, les travailleurs de première ligne, les jeunes, les enfants et les communautés autochtones;

la page Web de l’Ontario sur la relance des petites entreprises, qui offre un accès à guichet unique aux aides aux petites entreprises.

« Les petites entreprises sont l’épine dorsale de l’économie de l’Ontario, et notre gouvernement sera toujours de leur côté. Grâce à plus de 100 tables rondes virtuelles et à des discussions avec des propriétaires de petites entreprises, leurs employés, des dirigeants locaux et des économistes de tout l’Ontario, j’ai entendu parler directement des sacrifices extraordinaires que les petites entreprises ont faits pour assurer la sécurité de leurs employés, la confiance de leurs clients et le dynamisme de leurs communautés », a déclaré le ministre Sarkaria. « Notre gouvernement est aux côtés des entreprises des rues commerçantes, et nous restons déterminés à les aider à se redresser et à renouer avec le succès. Nous sommes déterminés à les soutenir tout au long de cette pandémie et au-delà. »Les modifications réglementaires et législatives du plan, si elles sont adoptées, viseront à :

s’engager à étudier les possibilités d’autoriser de manière permanente les restaurants et bars titulaires de permis à inclure de l’alcool avec la nourriture dans une commande à emporter ou une livraison, avant l’expiration du règlement existant;

permettre en permanence les livraisons 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 aux entreprises qui comprennent des magasins de détail, des restaurants et des installations de distribution;

soutenir la distribution d’aliments et de produits alimentaires locaux en augmentant la gamme de produits vendus au Marché des produits alimentaires de l’Ontario;

permettre des projets de démonstration de facturation nette communautaire pour aider les localités à développer des projets communautaires innovants comme la consommation énergétique nette zéro ou les micro-réseaux communautaires;

moderniser le Programme d’appareils et accessoires fonctionnels;

soutenir l’industrie des taxis et des limousines de l’Ontario en augmentant les amendes pour les exploitants illégaux.

« Les propriétaires de petites entreprises et les entrepreneurs ont surmonté des défis importants et fait des sacrifices extraordinaires pour continuer à contribuer à nos communautés en ces temps sans précédent », a déclaré Peter Bethlenfalvy, président du Conseil du Trésor et ministre responsable de l’approche axée sur le numérique et les données. « La mise à disposition de nouveaux outils faciles à utiliser et innovants, comme notre page Web sur la reprise des petites entreprises, leur donnera les informations dont ils ont besoin pour rouvrir en toute sécurité et mieux reconstruire dans un lieu central. C’est une autre façon de construire un gouvernement plus intelligent qui travaille pour vous. »

« Les petites entreprises de l’Ontario ont été durement touchées par la COVID-19, mais elles ont été parmi les premières à se mobiliser et à faire preuve du meilleur de l’esprit ontarien en proposant leurs idées et solutions novatrices en ces temps difficiles », a déclaré Vic Fedeli, ministre du Développement économique, de la Création d’emplois et du Commerce. « S’appuyant sur les mesures que nous avons prises au début de la pandémie pour apporter une aide économique urgente aux petites entreprises en difficulté, le Plan ontarien visant à redonner vie aux rues commerçantes aidera à remettre sur pied de plus en plus de petites entreprises alors que nous poursuivons ensemble sur la voie de la reprise économique. »