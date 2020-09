Déploiement de nouvelles mesures de santé publique dans la province pour assurer la sécurité de la population ontarienne

En consultation avec le médecin hygiéniste en chef et d’autres experts de la santé, le gouvernement de l’Ontario a modifié le Règl. de l’Ont. 364/20 (Règles pour les régions à l’étape 3 en vertu de la Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario [mesures adaptables en réponse à la COVID-19]), afin de resserrer les mesures pour réagir à la récente hausse de cas de COVID-19.

Au cours des cinq dernières semaines, l’Ontario a été confronté à une augmentation du taux de nouveaux cas de COVID-19.Les rassemblements sociaux privés continuent à être une source importante de transmission dans plusieurs collectivités locales, parallèlement aux foyers d’éclosion dans les restaurants, les bars et les autres établissements de restauration et débits de boissons, incluant les clubs d’effeuilleuses, la plupart des cas se retrouvant dans la tranche d’âges des 20 à 39 ans.Afin d’assurer la santé et la sécurité continues de la population ontarienne, de réduire le risque de transmission et de limiter les futures éclosions de COVID-19, le décret modifié s’appliquera partout dans la province à compter du samedi 26 septembre à 0 h 1 et aura les effets suivants :

application de mesures et de restrictions additionnelles pour les restaurants, les bars et les autres établissements de restauration et débits de boissons (y compris les boîtes de nuit), en interdisant la vente d’alcool après 23 h et la consommation d’alcool sur place après minuit et jusqu’à 9 h (y compris pour les employés), et en exigeant que les établissements ferment à minuit et restent fermés jusqu’à 5 h, sauf pour les commandes à emporter ou la livraison à domicile;

fermeture de tous les clubs d’effeuilleuses sur tout le territoire de la province;

obligation pour les entreprises ou les organismes de se conformer à tous les avis, recommandations et directives émis par le Bureau du médecin hygiéniste en chef sur le dépistage relativement à la COVID-19.

« La semaine dernière, notre gouvernement a pris des mesures immédiates pour répondre à la récente hausse de cas de COVID-19, en imposant de nouvelles limites pour certains rassemblements sociaux et événements publics organisés partout en Ontario.Alors que le nombre de cas a continué d’augmenter, il est évident que malgré les efforts importants des Ontariennes et des Ontariens, des mesures supplémentaires sont nécessaires pour prévenir la propagation du virus, a déclaré Christine Elliott, vice-première ministre et ministre de la Santé.Sur les conseils des représentants de la santé publique de l’Ontario, nous allons de l’avant avec ces mesures afin d’aider à garder la population ontarienne en sécurité en limitant la possibilité d’exposition dans les lieux où le risque actuel de transmission est plus élevé, et d’éviter de futurs confinements.La protection de la santé et du bien-être de la population ontarienne demeurera toujours notre principale priorité. »

De plus, la province travaillera avec le secteur municipal et d’autres partenaires pour encourager l’application accrue de la loi parmi les entreprises, les établissements, les milieux de travail, etc., afin de respecter toutes les mesures et les restrictions de santé publique et de sécurité au travail contenues dans le règlement régissant l’étape 3.

Le médecin hygiéniste en chef et les autres experts sanitaires continuent de surveiller étroitement la situation qui évolue afin d’aviser si des mesures de santé publique doivent être encore plus resserrées.

Le 22 septembre, le gouvernement a commencé à publier les détails de son plan exhaustif pour préparer le système de santé à une deuxième vague de COVID-19.Dans le cadre du plan Protéger les Ontariens : Se préparer à de futures vagues de COVID-19, le gouvernement s’est jusqu’à présent engagé à faire ce qui suit :

Investir près de 70 millions de dollars pour acheter des vaccins contre la grippe afin d’offrir une campagne solide et élargie cette année, notamment en commandant 5,1 millions de doses de vaccin antigrippal en partenariat avec le gouvernement fédéral et d’autres provinces et territoires, environ 700 000 de plus que ce qui a été utilisé l’an dernier.Cela comprend 1,3 million de vaccins à dose élevée pour les aînés ontariens, en particulier ceux qui présentent des problèmes de santé préexistants.

À compter du 25 septembre, vous pouvez passer un test de dépistage de la COVID-19 dans certaines pharmacies sélectionnées si vous ne présentez pas de symptômes et que vous êtes admissible dans le cadre d’une initiative de dépistage ciblé mise en place par le ministère de la Santé ou le ministère des Soins de longue durée. Dès la semaine prochaine, les tests de dépistage seront étendus à des pharmacies du Sud-Ouest de l’Ontario, notamment à London, Brantford, Kitchener-Waterloo et Windsor.

Investir 1,07 milliard de dollars pour améliorer et accroître les tests de dépistage de la COVID-19 et la gestion des cas et des contacts afin d’identifier et de contenir rapidement les nouveaux cas.Cela comprend d’ouvrir davantage de lieux de dépistage, d’élargir les méthodes de prélèvement des spécimens pour le dépistage de la COVID-19, d’augmenter la capacité de dépistage et d’embaucher du personnel supplémentaire pour le dépistage des contacts.La surveillance des comportements liés à la santé sera aussi effectuée à l’échelle de la province pour suivre l’adhésion et pour améliorer la communication de l’importance de respecter les mesures de santé publique.

Investir 30 millions de dollars pour renforcer les efforts de la province pour identifier et contenir rapidement toutes les éclosions de COVID-19, notamment en déployant des ressources en matière de prévention et de contrôle des infections nosocomiales afin d’offrir un soutien continu aux foyers de soins de longue durée, et en élaborant une stratégie de surveillance de la COVID-19 pour contrôler la maladie et détecter les cas et les éclosions en temps opportun.

Il demeure extrêmement important que tout un chacun continue de respecter les avis de la santé publique afin d’aider à freiner la transmission de la COVID-19 et de protéger nos collectivités.Cela comprend : de rester à la maison lorsque vous êtes malade ou de ne pas envoyer vos enfants à l’école s’ils sont malades, même avec des symptômes légers; d’exercer la distanciation physique avec les personnes qui ne font pas partie de votre ménage ou de votre cercle social ou lors de rassemblements; de protéger votre cercle social; de porter un couvre-visage lorsqu’il est difficile d’exercer la distanciation physique ou que cela est obligatoire; de vous laver les mains souvent et soigneusement; d’adhérer aux limites et aux règles imposées concernant les rassemblements.

À titre de protection supplémentaire, le gouvernement de l’Ontario encourage toute la population à télécharger la nouvelle application Alerte COVID sur son téléphone portable à partir des boutiques d’applications Apple et Google Play.