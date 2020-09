L’Ontario exhorte Ottawa à augmenter sa part de financement en santé

Le premier ministre Doug Ford exhorte le gouvernement fédéral à formuler immédiatement un plan pour financer les priorités de la province, notamment afin que l’Ontario soit en mesure de faire face à de futures vagues et flambées de COVID-19, de renforcer son système de santé et de soins de longue durée, d’intensifier le dépistage à la frontière, de garantir que les personnes qui s’y présentent se mettent en quarantaine et d’investir de manière stratégique dans des projets d’infrastructure qui stimuleront la reprise à long terme.

Le premier ministre Ford était accompagné aujourd’hui de la vice-première ministre et ministre de la Santé, Christine Elliott, pour réclamer une augmentation du Transfert canadien en matière de santé afin qu’il couvre au moins 35 % des dépenses en santé des provinces et territoires à partir de cette année. Ces fonds serviraient à améliorer le plan sanitaire de la province pour l’automne et contribueraient à éliminer les soins de santé de couloir. Pour sa part, le gouvernement de l’Ontario investit cette année la somme sans précédent de 67 milliards de dollars dans les soins de santé.

« Au moment où nous nous préparons à de futures flambées et vagues de COVID-19, il est essentiel d’agir avec souplesse et rapidité face à l’évolution des tendances en matière de santé publique, a déclaré le premier ministre Ford. C’est pourquoi je demande à M. Trudeau de répondre aux besoins urgents des provinces et des territoires en injectant 28 milliards de dollars supplémentaires dans le Transfert canadien en matière de santé. Un système de soins de santé solide est la fondation dont nous avons besoin pour offrir à l’Ontario et au pays tout entier une reprise économique forte. »

La pandémie a mis en évidence à quel point il est nécessaire d’accroître les investissements dans le secteur des soins de longue durée. L’Ontario demande au gouvernement fédéral d’apporter un soutien immédiat et durable aux résidents des foyers et aux personnes qui prennent soin d’eux, notamment en investissant pour renforcer les effectifs et la prévention et le contrôle des infections ainsi que pour financer les infrastructures dont la province a besoin afin d’aménager de nouveaux lits, de réaménager les lits existants et ainsi de fournir des logements de qualité aux aînés vulnérables. Le gouvernement de l’Ontario investit 4,9 milliards de dollars dans les soins de longue durée cette année.

« Notre meilleure défense contre la COVID-19 continue d’être les gestes quotidiens que nous posons pour arrêter la propagation du virus, y compris le respect de l’écart sanitaire, le port du masque et le fait de rester chez soi quand on est malade, même avec des symptômes légers. Mais notre province doit aussi disposer des ressources nécessaires pour affronter le pire ― si le pire devait arriver, a indiqué la ministre Elliott. Il s’agit notamment d’accroître considérablement notre capacité de dépistage, d’ouvrir de nouveaux centres d’évaluation et de consacrer de nouvelles ressources à la gestion des cas et des contacts afin de repérer et isoler les nouveaux cas. »

Il est également essentiel de faire respecter les règles de santé publique à la frontière afin d’empêcher que la COVID-19 ne se propage dans la province. C’est pourquoi le gouvernement de l’Ontario demande au gouvernement du Canada de renforcer son intervention en matière de dépistage à la frontière et de respect des mesures de quarantaine pour mieux protéger les Ontariens et Ontariennes. Il est indispensable d’augmenter le nombre de tests de dépistage effectués à la frontière et d’engager du personnel fédéral supplémentaire pour faire appliquer les règles de quarantaine, surtout compte tenu de l’augmentation du nombre de cas au pays. L’Ontario demande au gouvernement fédéral d’élaborer et de mettre en place une stratégie efficace pour intensifier le dépistage à la frontière avant de procéder à tout assouplissement des restrictions existantes.

Alors que l’Ontario continue sur la voie de la reprise, des investissements clés dans des projets d’infrastructure à l’échelle de la province contribueront à relancer l’économie et à créer des emplois. La province demande au gouvernement du Canada d’augmenter de 10 milliards de dollars par an ses investissements dans les infrastructures, et ce pour une période de dix ans. À lui seul, l’Ontario est prêt à mettre en chantier des projets d’infrastructure totalisant près de 10 milliards de dollars, lesquels s’ajoutent aux quelque 750 demandes déjà présentées dans le cadre du programme d’infrastructure fédéral Investir dans le Canada.

En outre, l’Ontario entreprend quatre projets d’importance nationale pour prolonger le réseau de métro de la région du Grand Toronto. Chiffrés à 28,5 milliards de dollars, ces projets permettront de créer plus de 22 000 emplois et de réduire de plus d’un million de tonnes les émissions annuelles de gaz à effet de serre de la province.

L’Ontario recense plus de 360 projets prêts à être mis en chantier qui n’ont pas encore reçu l’approbation d’Ottawa. La province attend du gouvernement fédéral qu’il fasse rapidement avancer ces projets en accélérant son processus d’approbation afin que les collectivités puissent commencer immédiatement les travaux et remettre leurs gens au travail.

Enfin, l’Ontario demande au gouvernement fédéral de réaliser des investissements supplémentaires pour élargir et améliorer l’accès au service à large bande dans les collectivités non desservies ou mal desservies. Un meilleur accès à l’Internet haut débit et un service cellulaire fiable aideront les écoles et les organismes de formation professionnelle à dispenser un enseignement à distance, permettront aux entreprises des collectivités de toute la province de s’adapter à l’économie numérique et d’y participer pleinement, contribueront à la sécurité publique et amélioreront la qualité de vie des membres de ces collectivités.

L’Ontario est prêt à travailler avec le gouvernement fédéral et avec ses partenaires des provinces et territoires pour surmonter les défis que susciterait une deuxième vague de COVID-19 et pour protéger la population tout en veillant à ce que la province et le pays puissent s’engager sur la voie d’une reprise économique forte et résiliente.