L’Ontario rend hommage au personnel infirmier durant la Semaine nationale des soins infirmiers

« L’Ontario est fier de rendre hommage aux contributions exceptionnelles du personnel infirmier autorisé, du personnel infirmier auxiliaire autorisé et du personnel infirmier praticien à l’occasion de la Semaine des soins infirmiers. Jour après jour, ce personnel monte au créneau pour offrir des soins bienveillants et d’excellente qualité aux familles ontariennes lorsqu’elles en ont le plus besoin, jouant ainsi un rôle vital en connectant la population aux soins dispensés aux quatre coins de la province.

Nous ne les remercierons jamais assez pour tout ce qu’ils font.

L’année dernière a été une autre année record au plan de l’expansion de la main-d’œuvre dans le secteur des soins de santé, grâce à l’embauche de plus de 17 000 nouveaux infirmiers et infirmières dans les hôpitaux, les cabinets de soins primaires, les foyers de soins de longue durée et d’autres établissements ontariens prodiguant des soins de santé. Grâce à 30 000 étudiantes et étudiants qui suivent actuellement des cours dans les collèges et les universités de l’Ontario pour devenir des infirmières et des infirmiers, nous constituons, pour les années à venir, un vivier de talents exceptionnels dans le domaine des soins infirmiers.

Sous la houlette du premier ministre Ford, nous continuons de lancer des programmes novateurs et audacieux pour développer, renforcer et maintenir la main-d’œuvre infirmière. Citons au nombre des initiatives l’augmentation des effectifs dans les collèges et les universités, le soutien accordé au perfectionnement d’un plus grand nombre d’infirmières et d’infirmiers, et la création d’autres programmes de formation et de mentorat dans les hôpitaux pour veiller à ce que les personnes qui en ont le plus besoin obtiennent les soins nécessaires.

Nous facilitons également l’accréditation en Ontario du personnel infirmier formé à l’étranger et nous reconnaissons la formation et l’expertise des infirmières et des infirmiers de l’Ontario en accroissant leur capacité de prescrire et d’administrer un plus grand nombre de médicaments afin de permettre aux particuliers d’accéder plus rapidement aux soins dont ils ont besoin.

Notre gouvernement continuera de travailler main dans la main avec ses partenaires en soins infirmiers au sein de tout le secteur de la santé afin de veiller à ce que nous mettions tout en œuvre pour réaliser notre mission consistant à développer la main-d’œuvre dans le domaine des soins infirmiers, maintenant et à l’avenir.

Je tiens à remercier tout le personnel infirmier ontarien pour tous les efforts qu’il déploie pour prodiguer des soins extraordinaires, jour après jour.

Joyeuse Semaine des soins infirmiers! »