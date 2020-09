Cérémonie d’inauguration de la nouvelle mine d’or Côté d’IAMGOLD, Gogama

2020 - Mine Life Orientation: 1

Le gouvernement de l’Ontario appuie la construction de la nouvelle mine Côté Gold d’IAMGOLD, un projet qui stimulera la croissance économique à long terme et favorisera une solide reprise dans le Nord de l’Ontario. Une fois pleinement opérationnelle, la mine devrait employer 450 personnes, générer plus de 5 milliards de dollars en salaires et contribuer à hauteur de 10 milliards de dollars au produit intérieur brut de l’Ontario durant sa durée de vie de 18 ans.

Aujourd’hui, le premier ministre Doug Ford était accompagné du ministre de l’Énergie, du Développement du Nord et des Mines, Greg Rickford, ainsi que du ministre des Richesses naturelles et des Forêts, John Yakabuski, pour assister à la cérémonie officielle d’inauguration des travaux qui marque le début de la construction à Gogama (Ontario).

« L’inauguration de cette mine constitue un excellent exemple de la façon dont le gouvernement de l’Ontario peut aider les entreprises à croître et à créer des emplois en réduisant les formalités administratives et en éliminant les obstacles, sans frais pour les contribuables, a déclaré le premier ministre Ford. Je désire remercier IAMGOLD de réaliser cet investissement considérable dans le Nord de l’Ontario, ce qui créera des emplois bien rémunérés pour la collectivité locale et favorisera la prospérité à long terme de la région et de l’Ontario dans son ensemble. »

En appui au projet, le ministère de l’Énergie, du Développement du Nord et des Mines, le ministère des Richesses naturelles et des Forêts et le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs ont travaillé ensemble, au moyen de l’équipe multiministérielle à guichet unique, pour aider à coordonner le processus d’évaluation environnementale, examiner le plan de fermeture de la mine et faire avancer le processus d’octroi du permis. Le gouvernement continue de travailler en collaboration avec IAMGOLD, les collectivités des Premières Nations et des Métis, le gouvernement fédéral, les groupes d’intérêt et l’industrie forestière afin de réduire les délais et d’éliminer les obstacles réglementaires liés à l’octroi de permis et aux autorisations afin d’appuyer la construction du projet.

« L’exploitation minière représente un moteur clé de notre économie provinciale, et notre gouvernement est fier d’appuyer l’industrie minière de classe mondiale de l’Ontario, a déclaré le ministre de l’Énergie, du Développement du Nord et ministre des Affaires autochtones, Greg Rickford. L’inauguration de la mine Côté Gold propulsera vers l’avant la reprise économique dans la région, indiquant une fois de plus au monde que le Nord de l’Ontario est propice aux affaires, aux emplois et à l’investissement. »

Le projet de mine Côté Gold recèle des réserves d’or de plus de sept millions d’onces. Uniquement durant l’étape de la construction, le projet créera plus de 1 000 emplois et générera des affaires pour des centaines d’entreprises locales d’approvisionnement et de services miniers. Une fois la construction terminée, la mine devrait atteindre son plein rendement d’ici 2023.

« Le Nord de l’Ontario est une région riche en ressources, qui possède un potentiel de développement économique considérable, et notre objectif est d’encourager la croissance économique et de créer des emplois bien rémunérés dans ces collectivités, a déclaré le ministre des Richesses naturelles et des Forêts, John Yakabuski. Notre gouvernement appuie un développement qui profite à nos collectivités tout en maintenant notre engagement envers la protection de la nature. »