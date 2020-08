Les résidents des foyers de soins de longue durée peuvent désormais sortir en toute sécurité

L’Ontario se réjouit d’annoncer que les résidents des foyers de soins de longue durée peuvent à nouveau quitter leur résidence pour des séjours de courte durée et des absences temporaires.

Selon l’avis du médecin hygiéniste en chef, à partir de maintenant, les résidents peuvent s’absenter de leur foyer de soins de longue durée pour des sorties d’une journée ou des séjours d’une nuit ou plus. Pour les absences de « courte durée » – qui n’incluent pas une nuitée – les foyers doivent fournir aux résidents un masque médical qu’ils porteront en permanence lorsqu’ils se trouvent à l’extérieur du foyer, s’ils le tolèrent, et leur rappeler l’importance des mesures de santé publique, y compris la distanciation physique. À leur retour, les résidents doivent être soumis à un dépistage actif, mais ne sont pas tenus de se soumettre à un test ou de s’auto-isoler.

Les résidents peuvent également partir pour des absences « temporaires » d’une ou plusieurs nuits. Les absences temporaires seront à la discrétion du foyer et décidées au cas par cas, en fonction de facteurs de sécurité, tels que le risque associé à l’absence (p. ex., pour une fin de semaine en famille par rapport à un grand rassemblement) et la capacité du foyer à aider les résidents à s’auto-isoler à leur retour. Par mesure de protection pour leurs voisins, les résidents qui s’absentent temporairement seront tenus de s’auto-isoler pendant 14 jours à leur retour au foyer. Si un foyer prend la décision de refuser une demande d’absence temporaire, il doit communiquer ses raisons par écrit.

« Nous attendions tous ce jour avec impatience, et j’espère que ces changements opportuns amélioreront la qualité de vie de nos résidents, tout en assurant leur sécurité, a déclaré la Dre Merrilee Fullerton, ministre des Soins de longue durée. Maintenant que les Ontariennes et les Ontariens commencent à reprendre les activités qu’ils avaient avant la COVID-19, les résidents des foyers de soins de longue durée pourront à nouveau se déplacer dans leur communauté et passer du temps avec leurs proches. »

Une politique mise à jour sur les visites dans les foyers de soins de longue durée sera publiée au cours de la semaine prochaine. Cette politique, ainsi que d’autres orientations sur la sécurité dans les foyers de soins de longue durée, continueront d’être mises à jour à mesure que l’expérience de l’Ontario relative à la COVID-19 évoluera, et le gouvernement continuera de faire tout son possible pour soutenir la sécurité et le bien-être émotionnel des résidents.