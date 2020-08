Investir dans l’industrie touristique du Nord de l’Ontario

Le gouvernement de l’Ontario investit 1,2 million de dollars par le biais de Destination Ontario et de Destination Northern Ontario pour une nouvelle campagne de marketing multi-saisonnière, encourageant le tourisme intérieur dans le Nord de l’Ontario. Sur le marché cet été, cet automne et cet hiver, la campagne encouragera le tourisme dans le Nord de l’Ontario, ce qui donnera un coup de pouce bien nécessaire aux industries touristiques locales.

Lisa MacLeod, ministre des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture, était accompagnée de Ross Romano, ministre des Collèges et Universités et député provincial de Sault Ste. Marie, pour en faire l’annonce lors de sa tournée dans le Nord de l’Ontario.

Élaborée en partenariat avec les acteurs du tourisme, la campagne estivale sur les médias numériques et sociaux se déroule tout au long du mois d’août et encourage les voyages intérieurs dans la région du Nord-Ouest. Célébrant les possibilités illimitées d’aventures en plein air, notamment la pêche à la ligne, les centres de villégiature, les gîtes, la pagaie, la randonnée, le camping et les voyages de loisirs (en voiture, en VR ou en moto), la campagne est conçue pour mettre en évidence les nombreuses bonnes raisons de visiter le Nord de l’Ontario en été. Les campagnes d’automne et d’hiver seront élaborées avec des partenaires du Nord de l’Ontario et s’étendront à des destinations dans tout le Nord, le contenu mettant en avant les nombreuses activités saisonnières proposées aux visiteurs, telles que la randonnée et la pêche à la ligne en automne, et la motoneige et la pêche sur glace en hiver.

Alors que la province continue de rouvrir progressivement ses portes, l’industrie du tourisme et de l’hôtellerie de l’Ontario met en place des mesures strictes pour garantir une expérience sûre et agréable à tous. Les visiteurs sont encouragés à consulter les mises à jour actuelles au sujet de la COVID-19 avant de visiter les attractions et sont priés de respecter les directives en matière de santé et de sécurité afin d’éviter la propagation de la COVID-19.