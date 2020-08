La conférence AMO démontre un partenariat essentiel entre la province et les municipalités

Le gouvernement de l’Ontario s’est joint à des centaines de représentants municipaux à l’occasion de la conférence virtuelle 2020 tenue par l’Association des municipalités de l’Ontario (AMO) cette semaine. Le succès remporté par cette conférence témoigne de l’importance du partenariat formé par la province et les municipalités et de leur volonté de travailler à une reprise économique sûre et vigoureuse.

Le premier ministre, Doug Ford, le ministre des Affaires municipales et du Logement, Steve Clark, des ministres, des ministres associés et des adjoints parlementaires ont tenu des réunions virtuelles avec plus de 480 délégations municipales au cours desquelles ils ont discuté de divers enjeux, dont les infrastructures, l’accès à des services à large bande, les transports en commun, les soins de santé et le soutien des populations vulnérables.

« Tous les citoyens de la province unissent leurs efforts afin de lutter contre la COVID-19. Les municipalités ont dû relever des défis sans précédent et ont toujours été à la hauteur, a déclaré le ministre des Affaires municipales et du Logement, Steve Clark. Je tiens à remercier nos partenaires municipaux des nombreux efforts qu’ils ont déployés afin d’assurer la sécurité de nos collectivités pendant la pandémie. Leur réussite, c’est la réussite de tout l’Ontario. Nous continuerons de collaborer étroitement avec l’AMO et ses membres afin que toutes les collectivités soient encore plus fortes qu’elles ne l’étaient. »

Lors de la conférence, le premier ministre Ford a annoncé que l’Ontario maintiendra la structure du Fonds de partenariat avec les municipalités de l’Ontario (FPMO) en 2021.Le FPMO est la subvention d’aide générale versée par la province aux municipalités.

Par ailleurs, le gouvernement a annoncé un soutien accru aux bureaux de santé, qui continuent de prendre des mesures afin de lutter contre la COVID-19 dans la province. Il effectuera un investissement ponctuel d’environ 47 millions de dollars pour les années civiles 2020 et 2021. Grâce à ce financement, la nouvelle formule de partage des coûts liés aux bureaux de santé, qui est entrée en vigueur en janvier et selon laquelle la province couvre 70 pour cent des coûts et les municipalités, 30 pour cent, n’aura pas d’impact sur les municipalités.

Le gouvernement de l’Ontario fournit également un financement supplémentaire de 77 millions de dollars pour appuyer les services paramédicaux et les centres de répartition et accroît de 5 pour cent la subvention au titre des services d’ambulances terrestres en 2020-2021. Cette hausse fait suite à une augmentation de 4 pour cent l’an dernier.

La semaine dernière, l’Ontario a annoncé les montants qui seront distribués aux municipalités, notamment pour les transports en commun, ainsi que l’aide qu’elles recevront dans le cadre du Fonds de secours pour les services sociaux au titre du Cadre de relance sécuritaire. Cet accord fédéral-provincial historique prévoit que les municipalités de l’Ontario recevront une aide d’urgence en plusieurs phases pouvant atteindre 4 milliards de dollars. Jusqu’à 1,6 milliard de dollars leur sera versé lors de la première ronde de financement.

Cette aide comprend un montant supplémentaire de 212 millions de dollars au titre du Fonds de secours pour les services sociaux, qui sera versé aux gestionnaires des services municipaux et aux partenaires du secteur du logement pour les Autochtones pour les aider à protéger les personnes vulnérables contre la COVID-19. Ces fonds aideront les fournisseurs de services à protéger le personnel et les résidents des refuges pour sans-abri, à élargir les programmes d’aide au loyer et à mettre en place des solutions de logement à long terme. Cela porte à 510 millions de dollars l’investissement total que le gouvernement accorde aux gestionnaires des services municipaux et aux administrateurs des programmes pour les Autochtones par l’entremise du Fonds de secours pour les services sociaux. Cet investissement s’inscrit dans le prolongement du Plan d’action COVID-19 : protection des Ontariens vulnérables.

« Les municipalités sont sur la ligne de front de la situation d’urgence liée à la COVID-19 depuis ses débuts et ont déployé des efforts remarquables afin d’assurer la sécurité des collectivités, de maintenir les services essentiels et de préserver l’économie, a déclaré Jamie McGarvey, président sortant de l’AMO. Avec le soutien des gouvernements de l’Ontario et du Canada, les administrations municipales mèneront la reprise économique aux quatre coins de la province en partenariat avec les entreprises publiques et privées de toutes tailles. »

Tout au long de la pandémie de COVID-19, le gouvernement a pris des mesures décisives afin d’assurer la sécurité de la population de l’Ontario et de soutenir les particuliers, les familles et les entreprises. En continuant de collaborer étroitement avec les municipalités, la province jette les assises d’une reprise économique vigoureuse et remet l’Ontario sur la bonne voie.