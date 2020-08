L’Ontario accélère la construction d’un foyer de soins de longue durée à Toronto

Le gouvernement de l’Ontario a annoncé qu’un nouveau foyer de soins de longue durée sera construit à l’emplacement de Finch de l’Hôpital Humber River, en quelques mois seulement, plutôt qu’en plusieurs années. Ce projet s’inscrit dans le cadre du Programme pilote d’accélération de la construction de la province. En collaboration avec l’Hôpital Humber River et Infrastructure Ontario, la province entend ainsi aménager à cet emplacement jusqu’à 320 nouveaux lits de soins de longue durée d’ici la fin de l’année prochaine.

Le Programme pilote d’accélération de la construction s’inscrit dans le cadre du plan du gouvernement visant à aménager aux quatre coins de la province de nouveaux lits de soins de longue durée qui répondent à des normes de conception modernes, notamment en installant des climatiseurs et en limitant à un ou deux le nombre de lits par chambre, et ce dès aujourd’hui. Ce programme a été inauguré le 21 juillet 2020 à Mississauga, où 640 nouveaux lits de soins de longue durée seront aménagés. Un autre projet visant l’aménagement de 320 lits supplémentaires à Ajax a été annoncé le 28 juillet 2020.

Le premier ministre Doug Ford était accompagné aujourd’hui de la ministre des Soins de longue durée, Merrilee Fullerton, de la présidente et chef de la direction de l’Hôpital Humber River, Barbara Collins, et du maire de Toronto, John Tory, pour présenter les détails de ce projet.

« Après des années au cours desquelles les soins de longue durée ont souffert d’un manque d’investissement, nous accélérons la mise en chantier des projets pour concrétiser notre engagement à construire 30 000 lits de soins de longue durée au cours de la prochaine décennie, a déclaré le premier ministre Ford. Nous travaillons avec des partenaires innovants comme l’Hôpital Humber River et Infrastructure Ontario afin d’éliminer les listes d’attente pour nos personnes âgées et de leur offrir des installations modernes où elles pourront recevoir plus rapidement les soins de qualité qu’elles méritent. »

Grâce à l’utilisation de terrains appartenant aux établissements de santé et à une série de mesures accélératrices comme la construction modulaire et l’approvisionnement rapide, le gouvernement et ses partenaires ciblent l’achèvement de ce projet d’ici la fin de 2021, soit plusieurs années avant les échéances habituelles. L’Hôpital Humber River collaborera avec Infrastructure Ontario pour assurer la supervision quotidienne des chantiers et veiller à la mise en service.

« Ayant tiré des leçons de la pandémie de COVID-19, nous savons qu’il est plus important que jamais de concrétiser la vision de notre gouvernement, qui est de bâtir un système intégré de soins de longue durée adapté aux réalités du XXIe siècle ― un système qui offre aux membres les plus vulnérables de notre collectivité des soins sûrs et de qualité, axés sur les résidents, et un cadre de vie empreint de dignité où ils se sentent chez eux, a indiqué la ministre Fullerton. Notre gouvernement travaille de concert avec les leaders du secteur des soins de longue durée pour moderniser le système sans tarder. »

En collaboration avec ses partenaires du système de soins de longue durée et du système de santé, l’Ontario continue de faire usage d’idées novatrices et de solutions modernes pour contribuer à éliminer les soins de santé de couloir et à accroître la capacité du système dans les collectivités de toute la province.