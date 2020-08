Le financement créera de nouveaux emplois et favorisera le secteur technologique dans le Nord de l’Ontario

Le gouvernement de l’Ontario accorde plus de un million de dollars pour appuyer le secteur de la technologie, créer des emplois et stimuler l’économie numérique dans le Nord. Le financement est consenti à huit entreprises par l’entremise de la Société de gestion du Fonds du patrimoine du Nord de l’Ontario (SGFPNO).

« Tandis que nous mettons l’accent sur la relance économique, notre gouvernement est fier de réaliser des investissements ciblés dans les secteurs et entreprises en croissance ici dans le Nord de l’Ontario, a déclaré le ministre de l’Énergie, du Développement du Nord et des Mines Greg Rickford. Les investissements dans l’économie numérique du Nord annoncés aujourd’hui aideront les entreprises à croître et à prospérer, stimuleront le développement et la diversification économiques à l’échelle de la région et permettront de créer des emplois hautement spécialisés pour les gens du Nord de l’Ontario. »

Les investissements de la SGFPNO comprennent :

289 340 $ pour aider KBM Resources Group à Thunder Bay à faire croître ses activités en achetant de l’équipement et des logiciels de pointe pour les levés aériens et la cartographie.

186 778 $ pour aider Mijem Inc. à Sault Ste. Marie à améliorer son application téléphonique de commerce mobile qui cible les étudiants du postsecondaire en aidant ces derniers à acheter et à vendre plus facilement des articles comme des manuels, des meubles et des vêtements, et à annoncer des occasions de sous-location.

165 851 $ pour aider The Kore Project Inc. à Sudbury à développer un logiciel dans le nuage qui combine la conformité des fournisseurs et la sécurité et la gestion des certificats pour les employés et les entrepreneurs en un seul système simple et facile à utiliser.

139 500 $ pour aider Border Giant Inc. à établir à Thunder Bay une entreprise de courtage en douane et de service de colis qui rend l’importation et l’exportation de biens rapide, facile et peu coûteux pour les consommateurs et les détaillants.

100 000 $ pour aider la Waabnoong Bemjiwang Association of First Nations à achever la construction d’un outil de gestion des actifs pour ses six Premières Nations membres.

91 000 $ pour aider FSET Inc. à Kenora, une entreprise de développement de logiciels et de services de TI, à étendre ses activités en achetant un bâtiment.

60 000 $ pour aider Clark Marketing Communications Productions à North Bay à développer un logiciel qui suit les chercheurs d’emploi et qui jumèle ces derniers aux possibilités pertinentes de formation et d’emploi dans les directions d’aide sociale du gouvernement de l’Ontario, comme Ontario au travail.

15 619 $ pour aider Tier1CRM Inc., un développeur de logiciels pour l’industrie des services financiers, à établir un bureau à Sudbury.

« FSET doit demeurer une entreprise progressive pour travailler dans le secteur de la technologie. Le soutien incroyable de la SGFPNO permet à FSET de prendre de l’expansion à l’échelle du Nord, et de l’Ontario, a déclaré Nicole Brown, chef de l’exploitation, FSET Inc. Nous recevons le financement au moment opportun, nous permettant ainsi de poursuivre notre expansion et de faire passer notre entreprise à la prochaine étape de son évolution. L’équipe apprécie le soutien et le financement de la SGFPNO et les effets qu’il ont eus sur FSET. »

La SGFPNO encourage et appuie le développement économique à l’échelle du Nord de l’Ontario en accordant une aide financière aux projets – petits et grands, ruraux et urbains – qui stimulent la croissance et la création d’emplois et qui favorisent le développement d’une main-d’œuvre qualifiée. Depuis juin 2018, la SGFPNO a investi plus de 193 millions de dollars dans 1 386 projets dans le Nord de l’Ontario, produisant ainsi des investissements totalisant plus de 748 millions de dollars et aidant ainsi à créer et à soutenir 3 912 emplois.