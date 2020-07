Les examens pratiques pour les permis de conduire de la classe G2 et des motocyclettes reprendront le 4 août

Les gens pourront accéder à davantage de services d’examens pratiques alors que le gouvernement de l’Ontario fait passer les centres Test au Volant à la deuxième phase de son plan de réouverture. À compter de mardi le 4 août 2020, les examens pratiques pour la classe G2 et tous les permis de conduire pour motocyclettes reprendront et le nombre de centres offrant des examens pratiques pour les conducteurs professionnels augmentera.

« Alors que nous continuons à rouvrir notre économie, la reprise des examens pratiques est un autre moyen pour notre gouvernement d’aider les gens à retrouver du travail », a déclaré Caroline Mulroney, ministre des Transports. « Nous mettons progressivement en place ces services afin de garantir que d’importantes mesures de santé et de sécurité soient en place dans tous les centres Test au Volant et que notre personnel et nos clients soient pleinement protégés. »

À compter de mardi le 4 août 2020, les services suivants sont disponibles à Test au Volant :

Examens pratiques de la classe G2

Examens pratiques des motos de classe M2 et de classe M

Examens pratiques pour conducteurs professionnels dans 42 centres DriveTest en Ontario

Les emplacements Travel Point commenceront également à rouvrir à temps partiel dans tout l’Ontario, à mesure que les installations communes où ils sont situés deviendront accessibles au public.

Tous les services de permis de conduire offerts dans le cadre de la phase 1 de la réouverture de Test au Volant, y compris les examens théoriques et les échanges et mises à niveau de permis de conduire, continueront à être disponibles selon le principe du premier arrivé, premier servi. Afin de réduire la cohue et de favoriser l’éloignement physique, la plupart des centres Test au Volant continueront à servir ces clients en fonction de leur date de naissance. Les clients qui ont besoin de passer un examen pratique devraient consulter Test au Volant.ca et prendre rendez-vous pour un examen pratique.

Les personnes dont l’anniversaire se situe entre janvier et juin seront autorisées à se rendre dans un centre une semaine, et celles dont l’anniversaire se situe entre juillet et décembre auront accès aux services Test au Volant la semaine suivante. Pour savoir quels clients sont servis cette semaine, veuillez consulter le site Test au Volant.ca.

« Nous avons temporairement prolongé la date d’expiration de tous les permis de conduire, nous demandons donc à tout le monde de ne pas se rendre dans un centre Test au Volant sauf en cas d’absolue nécessité », a déclaré la ministre Mulroney. « Pour ceux qui se rendent dans un centre, veuillez faire preuve de prudence et suivre toutes les directives de santé publique ».