L’Ontario investit dans un nouveau programme de subventions contre le racisme et la haine

Le gouvernement de l’Ontario investit 1,6 million de dollars sur deux ans afin de créer un nouveau programme de subventions pour les activités de lutte contre la haine et le racisme. Cet investissement sera destiné aux initiatives communautaires de lutte contre le racisme ciblant surtout le racisme anti-Noirs, le racisme anti-Autochtones, l’antisémitisme et l’islamophobie.

« Le racisme et la haine ne seront pas tolérés et notre gouvernement fait tout son possible pour protéger les habitants contre des attaques motivées par leur race ou leurs croyances religieuses, a expliqué Sylvia Jones, solliciteure générale et ministre responsable de la Direction générale de l’action contre le racisme. Ce nouveau programme de subventions sera élaboré en collaboration avec des partenaires communautaires de la province, ce qui garantira la mise au point de solutions les plus efficaces possible pour lutter contre le racisme et la haine en Ontario. Ces solutions nécessaires ne peuvent pas venir du gouvernement tout seul. »

Le programme de subventions contre le racisme et la haine concrétise la promesse du gouvernement de faire équipe avec les collectivités dans les initiatives antiracisme, notamment la sensibilisation aux conséquences de la haine et du racisme systémiques. À compter de l’automne 2020, la Direction générale de l’action contre le racisme de l’Ontario collaborera avec des groupes communautaires pour récolter des renseignements sur les expériences individuelles et les besoins locaux, ce qui permettra de guider la conception du nouveau programme de subventions.