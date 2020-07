L’Ontario élargit l’accès à l’économie numérique moderne

Le gouvernement de l’Ontario étend l’accès à un service fiable cellulaire et à large bande dans les régions mal desservies ou non desservies de la province. La période de demandes pour le Programme d’amélioration de la connectivité en Ontario (PACO), doté d’un budget de 150 millions de dollars, débute aujourd’hui. Ce financement contribuera à stimuler l’investissement économique et la création d’emplois dans toute la province, tout en permettant à un plus grand nombre de personnes de travailler plus efficacement depuis leur domicile, de s’engager dans l’apprentissage en ligne et de rester en contact avec leur famille et leurs amis.

« L’éclosion de COVID-19 a renforcé la nécessité d’améliorer l’accès à des services fiables cellulaires et à large bande, car de plus en plus de personnes travaillent et apprennent à la maison afin de pratiquer l’éloignement physique », a déclaré Laurie Scott, ministre de l’Infrastructure. « En réalisant ces investissements, nous aiderons chaque région de la province à participer à l’économie numérique moderne et à contribuer à la reprise économique de l’Ontario ».

Toutes les régions de l’Ontario qui ne répondent pas aux normes nationales en matière de débits de large bande seraient admissibles à un financement provincial. Selon le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, jusqu’à 12 % des ménages de la province, principalement dans les zones rurales, isolées ou nordiques, ne disposent pas d’un service à large bande adéquat.

Les entreprises de télécommunications, les municipalités, les collectivités autochtones et les organismes sans but lucratif sont invités à présenter des propositions novatrices et à mettre leur investissement, leur expertise et leur expérience au service de l’amélioration de la connectivité dans les collectivités de l’Ontario. La date limite de dépôt des demandes préliminaires pour la première période du programme PACO est le 21 août 2020.

L’investissement de 150 millions de dollars annoncé aujourd’hui par la province fait partie des 315 millions de dollars de son plan d’action Passons à une vitesse supérieure : Plan d’action de l’Ontario pour l’accès aux services à large bande et au réseau cellulaire. Ce plan d’action pourrait permettre d’obtenir des partenaires jusqu’à 1 milliard de dollars pour investir dans l’infrastructure à large bande.