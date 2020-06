L’Ontario fait des investissements sans précédent dans l’éducation publique

Aujourd’hui, le gouvernement de l’Ontario a annoncé une hausse des investissements de 736 millions de dollars pour l’année scolaire 2020-2021, consacrant ainsi plus de 25,5 milliards de dollars au secteur de l’éducation publique. Ce financement, au titre des Subventions pour les besoins des élèves (SBE), représente l’investissement le plus important de l’histoire de l’Ontario dans le système d’éducation financé par les fonds publics. Cela se traduit par une allocation moyenne provinciale par élève de 12 525 $, ce qui correspond à une augmentation de 250 $ par rapport à 2019-2020.

« Nous investissons davantage dans nos élèves afin de veiller à ce qu’ils soient en sécurité et prêts pour la rentrée de septembre, a déclaré Stephen Lecce, le ministre de l’Éducation. Nous passons en revue tous les scénarios liés à l’éclosion de la COVID-19, et notre gouvernement appuie tous les conseils scolaires de la province afin que les élèves et le personnel enseignant puissent disposer des ressources nécessaires pour une année réussie. »

Les 72 conseils scolaires de district de la province verront une augmentation de leurs allocations au titre des SBE pour l’année scolaire à venir, qui comprennent des investissements inégalés notamment dans l’éducation de l’enfance en difficulté, la santé mentale et le bien-être.

Dans le cadre des SBE, le nouveau Fonds de soutien aux élèves de 213 millions de dollars permettra d’appuyer :

l’éducation de l’enfance en difficulté

la santé mentale et le bien-être

l’enseignement des langues

l’éducation autochtone

les programmes dans les disciplines STIM

« Nous investissons dans de nouveaux moyens de soutien pour les élèves marginalisés et racialisés et donnons ainsi espoir et confiance à leurs familles en leur montrant que nous ferons tout notre possible pour éliminer les obstacles à la réussite de leurs enfants afin qu’ils puissent atteindre leur plein potentiel », a déclaré le ministre Stephen Lecce.

Le Fonds de soutien aux élèves peut également servir à répondre aux besoins additionnels cruciaux en matière de dotation en personnel pour la rentrée de septembre, notamment en ce qui concerne l’embauche de concierges et d’aides-enseignants pour les élèves ayant besoin de soutien.

Outre les SBE, l’Ontario finance le Fonds pour les priorités et les partenariats (FPP) qui permet aux conseils scolaires et aux tiers d’entreprendre d’importantes initiatives et d’offrir des ressources indispensables pour les activités pédagogiques et parascolaires ainsi que des soutiens complémentaires. Pour l’année scolaire à venir, le financement au titre du PPF devrait être supérieur à 300 millions de dollars, contribuant ainsi à la réalisation d’environ 150 initiatives de soutien des élèves.

CITATIONS

« Mon association est ravie de poursuivre son partenariat avec le ministère de l’Éducation afin de fournir les ressources nécessaires au personnel enseignant et aux éducateurs de la province. Nous le disons depuis plusieurs années : “les troubles d’apprentissage sont complexes, mais il est facile d’aider”. Le personnel enseignant de tous les conseils scolaires continuera d’avoir accès à des ressources gratuites fondées sur des données probantes grâce à ce financement continu. En fin de compte, ce partenariat améliore le soutien fourni aux élèves ontariens ayant des difficultés d’apprentissage et favorise leur réussite. »

Lawrence Barns, président et chef de la direction, Learning Disabilities Association of Ontario

« Nous sommes heureux de nous associer au gouvernement de l’Ontario dans le cadre de son engagement envers l’éducation STIM. Cet investissement aura un grand impact sur la vie des élèves de la province et fournira les ressources nécessaires pour veiller à ce que tous les élèves aient accès à d’excellents programmes STIM, comme Shad. »

Tim Jackson, chef de la direction, Shad Canada

« Nous sommes très reconnaissants du soutien continu du ministère de l’Éducation de l’Ontario. Il nous permettra de proposer des programmes de numératie et de littératie gratuits aux élèves de toute la province, des programmes qui sont maintenant encore plus importants que jamais, et de fournir un soutien crucial aux enfants et aux jeunes vivant dans le Nord et dans les collectivités autochtones. Ce soutien financera également des programmes de formation en alphabétisation et de sensibilisation destinés à des centaines de parents et de travailleurs en milieu communautaire à travers toute la province. »

Stephen Faul, président et chef de la direction, Frontier College

« Le Centre franco est heureux d’être un partenaire privilégié du ministère de l’Éducation et des conseils scolaires de langue française de l’Ontario. D’emblée, notre équipe s’est mobilisée pour répondre à l’appel dès le déclenchement de l’état d’urgence actuel afin d’offrir aux élèves et aux familles des ressources et des services de la plus haute qualité, financés par le ministère de l’Éducation de l’Ontario. »

Claude Deschamps, directeur général, Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques

« Chaque année, TVO Mathify aide des milliers d’élèves ontariens de la 6e à la 10e année à comprendre les concepts mathématiques essentiels pour réussir dans le monde d’aujourd’hui. Cet investissement permet à TVO de continuer de faire face à la demande croissante de son service de tutorat en ligne gratuit et représente un engagement concret du gouvernement envers l’amélioration des résultats en mathématiques dans toute la province. »

Jennifer Hinshelwood, directrice de l’exploitation par intérim, TVO