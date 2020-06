Financement de l’infrastructure à large bande dans le Nord – Dubreuilville en profite

Le gouvernement de l’Ontario investit plus de 2,3 millions de dollars dans sept projets de large bande visant à appuyer les collectivités rurales et autochtones dans le Nord de l’Ontario. Ce financement permettra de connecter les habitants du Nord à une infrastructure de services à large bande fiable pour qu’ils puissent rester en contact avec leur famille et leurs amis, accéder à des services publics tels que les soins de santé et l’éducation, ainsi que travailler et gérer une entreprise de n’importe où.

Les investissements consacrés aux services à large bande de la Société de gestion du Fonds du patrimoine du Nord de l’Ontario (SGFPNO) comprennent :

1 036 772 $ pour la Corporation du Développement Économique et Communautaire (CDEC) de Dubreuilville pour installer des infrastructures de fibre optique de Wawa à Dubreuilville, ainsi que pour planifier et forger des partenariats avec des entreprises de télécommunications pour de futurs projets d’amélioration des services à large bande;

461 971 $ pour le Réseau optique de recherche et d’innovation de l’Ontario (ORION) dans le but de mettre à jour son réseau de fibre optique et d’installer 11 sites d’amplification en ligne entre Sudbury et Thunder Bay;

240 804 $ pour Tbaytel en vue de livrer des services Internet dans les régions rurales environnantes de Thunder Bay, y compris les municipalités de Shuniah, Oliver-Paipoonge, Neebing et la Première Nation de Fort William;

232 500 $ pour North Eastern Ontario Communications Network (NEOnet) Inc. dans le but de lancer et d’administrer son programme de services à large bande pour les régions éloignées, qui offrira des subventions aux petites et moyennes entreprises situées dans le Nord de l’Ontario pour les aider dans l’achat et l’installation d’équipement spécialisé qui fournira des services Internet haute vitesse bidirectionnels;

173 000 $ pour la Première Nation Mitaanjigamiing au profit de la modernisation du câble à fibres optiques et de l’infrastructure de services à large bande;

139 130 $ pour Keewaytinook Okimakanak, afin d’obtenir un contrat de 18 mois pour une bande passante satellite prolongée à l’intention des premières nations éloignées de Fort Hope, Martin Falls, Neskantaga et Webequie, et ce, jusqu’à l’installation permanente du câble à fibres optiques;

110 942 $ pour Keewaytinook Okimakanak dans le but de moderniser l’infrastructure de câbles à fibres optiques dans la collectivité de la Nation Ojibway de Saugeen.

« Maintenant plus que jamais, il est nécessaire d’améliorer les services à large bande dans le Nord de l’Ontario. Depuis trop longtemps, le Nord n’a pas accès à Internet haute vitesse, et de nombreuses collectivités éloignées n’ont accès qu’à une connectivité limitée », a affirmé Greg Rickford, ministre de l’Énergie, du Développement du Nord et des Mines. « Les services à large bande sont un puissant moteur pour la croissance économique, l’innovation et la création d’emplois, et ils permettent à nos collectivités du Nord de garder contact avec leurs familles et leurs entreprises. Notre gouvernement est fier d’appuyer ces projets d’infrastructure essentiels. »

Cet investissement de la SGFPNO fait suite à un récent investissement de 150 millions de dollars dans le programme d’amélioration de la connectivité en Ontario, qui finance les projets d’infrastructure à large bande dans les régions rurales, éloignées et mal desservies de l’Ontario. Cet investissement s’inscrit dans l’initiative de 315 millions de dollars de la province intitulée Passons à une vitesse supérieure : Plan d’action de l’Ontario pour l’accès aux services à large bande et au réseau cellulaire.

« La COVID-19 accroît la demande en services à large bande fiables pour connecter les Ontariens à leur travail, leurs études et leurs entreprises », a affirmé Laurie Scott, ministre de l’Infrastructure. « Il est évident que le fonctionnement à distance continuera d’être un mode de vie courant, et un réseau Internet rapide et fiable sera essentiel pour combler le fossé numérique dans le Nord de l’Ontario. »

Promouvoir et favoriser les initiatives de développement économique fait partie du plan du gouvernement pour créer plus d’emplois bien rémunérés et d’occasions dans le Nord, et attirer ainsi de nouveaux investissements et des investissements plus importants, afin que les collectivités du Nord puissent croître et s’épanouir.