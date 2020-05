L’Ontario prolonge les décrets d’urgence pour assurer la sécurité publique

En consultation avec le médecin hygiéniste en chef, le gouvernement de l’Ontario a prolongé jusqu’au 29 mai 2020 tous les décrets d’urgence émis depuis le début de la situation d’urgence. Il s’agit notamment des décrets relatifs à la fermeture des bars et des restaurants ― sauf pour l’offre de plats à emporter et la livraison ―, aux restrictions sur les activités sociales de plus de cinq personnes et à la réaffectation des effectifs pour renforcer les équipes des foyers de soins de longue durée et des établissements de soins collectifs comme les maisons de retraite et les refuges pour femmes. Le gouvernement assouplit également les restrictions relatives aux rassemblements religieux afin de permettre aux Ontariens et Ontariennes d’y participer depuis leur véhicule.

Aujourd’hui commence officiellement la première étape du cadre visant le déconfinement de la province. Le gouvernement autorise la réouverture de certaines installations récréatives de plein air, notamment les installations sportives et les terrains à usages multiples, les parcs canins, les aires de pique-nique, les bancs publics de même que les installations couvertes dans les parcs et les aires de loisirs. Cette mesure entre en vigueur ce mardi, le 19 mai 2020.

Les aires et installations de jeux extérieures, les installations de conditionnement physique, les piscines publiques, les pataugeoires et autres installations aquatiques extérieures resteront fermées jusqu’à une étape plus avancée du déconfinement de la province.

« Bien que nous passions à la première étape de notre cadre visant le déconfinement, il est essentiel de continuer à agir de manière sûre et responsable, a déclaré le premier ministre Doug Ford. Les gens de notre province ont consenti des efforts remarquables pour aplanir la courbe et enrayer la propagation de ce terrible virus. À l’approche des beaux jours, nous voulons qu’ils puissent profiter des nombreuses installations récréatives de notre province, et nous comptons sur eux pour continuer à respecter l’écart sanitaire avec les personnes extérieures à leur ménage. »

Afin de garantir un accès sans danger aux espaces extérieurs pour tous les Ontariens et leur famille, il est important de poser certains gestes quotidiens pour limiter les risques d’exposition au virus, notamment en respectant l’écart sanitaire de deux mètres avec les personnes extérieures à son ménage, en se lavant les mains fréquemment et en restant chez soi si on est malade.

« Il n’a jamais été aussi important que chacun continue à respecter les consignes de santé publique que nous avons émises, afin de ne pas nuire aux progrès considérables que nous avons réalisés pour enrayer la COVID-19, a souligné la vice-première ministre et ministre de la Santé, Christine Elliott. Rouvrir les parcs et d’autres espaces de plein air est une mesure importante pour la santé et le mieux-être de la collectivité, mais nous demandons aux Ontariens et Ontariennes d’agir de manière responsable en maintenant une distance d’au moins deux mètres avec les personnes qui ne font pas partie de leur ménage. »

Le gouvernement a également approuvé la modification du décret d’urgence sur les rassemblements afin de permettre la participation à des rassemblements religieux depuis un véhicule, moyennant certaines conditions visant à empêcher la propagation de la COVID-19. Ainsi, il sera nécessaire de stationner son véhicule à une distance d’au moins deux mètres des autres véhicules, de ne partager son véhicule qu’avec les membres de son ménage, de ne pas sortir de son véhicule pendant le rassemblement, de limiter à cinq le nombre de personnes pouvant diriger le service à l’extérieur d’un véhicule automobile et d’obliger les officiants à se tenir à une distance d’au moins deux mètres les uns des autres.

« Notre gouvernement reconnaît l’importance que la participation aux services religieux revêt pour les gens de l’Ontario, a conclu la solliciteure générale, Sylvia Jones. Nous mettons en œuvre une approche mesurée pour remettre en marche notre province, et cet assouplissement en est une autre étape clé. »

Se fondant sur les conseils du médecin hygiéniste en chef de l’Ontario, le gouvernement a prolongé jusqu’au 29 mai 2020 tous les décrets d’urgence qui ont été émis à ce jour en vertu de l’article 7.0.2 (4) de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence. Il s’agit des décrets suivants :

La prolongation de ces décrets soutient le plan du gouvernement visant à procéder de manière progressive et sécuritaire pour rouvrir les entreprises, les services et les installations, afin que la province puisse continuer à protéger la santé et la sécurité de la population.