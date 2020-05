Réouverture des magasins de détail de l’Ontario pour la collecte en bordure de trottoir et la livraison

À compter d’aujourd’hui, un plus grand nombre d’Ontariens et Ontariennes retournent au travail d’un bout à l’autre de la province. C’est le résultat des mesures du gouvernement provincial autorisant les magasins de détail dont l’entrée donne sur la rue à offrir à leurs clients des services de collecte en bordure de trottoir et de livraison. Au cours de la fin de semaine, les jardineries, les pépinières, les quincailleries et les magasins de fournitures de sécurité ont commencé à rouvrir leurs portes et à accepter les achats en magasin. Tous les détaillants sont invités à suivre les consignes en matière de sécurité qui ont été émises afin de protéger leur personnel, leur clientèle et le grand public pendant la pandémie de COVID-19.

En outre, les parcs provinciaux et les réserves de conservation commencent dès aujourd’hui à rouvrir, les activités y étant limitées dans un premier temps à la marche, la randonnée, le vélo et l’observation des oiseaux. L’accès à tous les parcs et réserves de conservation de la province sera gratuit jusqu’à la fin du mois de mai.

Le premier ministre Doug Ford était accompagné aujourd’hui de la vice-première ministre et ministre de la Santé, Christine Elliott, et du ministre des Finances, Rod Phillips, pour fournir cette mise à jour.

« La réouverture d’un plus grand nombre de commerces et des parcs provinciaux est un signe clair que nous progressons dans notre lutte contre la COVID-19, a déclaré le premier ministre Ford. Nous permettons à davantage de personnes de retourner au travail lorsqu’elles peuvent le faire en toute sécurité et jetons les bases d’une pleine reprise économique. Ce faisant, nous agissons avec prudence et précaution afin de ne pas mettre la population en danger et nous restons prêts à réagir à toute nouvelle éclosion ou augmentation des cas potentielles. »

« Alors que notre province enregistre des avancées positives dans le domaine de la santé publique, les propriétaires d’entreprises, les travailleurs et les familles de l’Ontario poursuivent la lutte, a expliqué le ministre Phillips. Le Comité ontarien de l’emploi et de la relance prépare activement la mise en œuvre de la prochaine étape clé de notre plan, à savoir le déconfinement de la province et le retour des Ontariens et Ontariennes au travail, selon une approche sécuritaire. Pour relancer la croissance économique, il nous faudra travailler ensemble. Maintenant plus que jamais, l’esprit d’entraide de l’Ontario nous permettra d’assurer le succès des étapes à venir. »

Le ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences, en partenariat avec les associations de santé et de sécurité de l’Ontario, a publié maintenant plus de 80 documents d’orientation sectoriels en matière de santé et de sécurité, qui concernent notamment les services de collecte en bordure de trottoir et de livraison. Le ministère de la Santé a également publié un document d’orientation à l’intention des lieux de travail essentiels. Les propriétaires d’entreprises doivent utiliser cette orientation pour élaborer des plans de réouverture adaptés à leurs activités et pour protéger leur personnel, leurs clients et le grand public alors que la province se prépare à relancer progressivement l’économie.

« Tout au long de cette période d’incertitude, les entreprises et les gens de l’Ontario ont réagi de manière remarquable pour contribuer à la lutte contre la pandémie, a souligné le ministre du Développement économique, de la Création d’emplois et du Commerce, Vic Fedeli. Aujourd’hui, les entreprises peuvent commencer à offrir la collecte en bordure de trottoir et la livraison, moyennant le respect des consignes de sécurité appropriées. C’est une nouvelle étape vers la relance sécuritaire et prudente de notre économie qui ouvre la voie au retour à la prospérité dans notre province. »

« Les familles et les petites entreprises de l’Ontario ont fait preuve d’une résilience remarquable face aux défis posés par la COVID-19, a ajouté le ministre associé délégué aux Petites Entreprises et à la Réduction des formalités administratives, Prabmeet Sarkaria. L’orientation que nous avons émise relative à la livraison et à la collecte en bordure de trottoir contribuera à améliorer l’accès des Ontariens et Ontariennes aux biens et services dont ils ont besoin, tout en préparant notre province pour la relance économique. »

L’assouplissement des restrictions imposées aux magasins de détail s’inscrit dans le cadre de la première phase du cadre visant le déconfinement de la province, intitulée Protection et soutien, qui vise la reprise sécuritaire des activités de certaines entreprises. Le cadre énonce également les principes directeurs pour la réouverture progressive et sûre des entreprises et des espaces publics et la reprise des services. En outre, il présente les critères que le médecin hygiéniste en chef et les experts en santé de l’Ontario utilisent pour conseiller le gouvernement sur l’adaptation ou l’assouplissement des mesures d’urgence.

« Ensemble, nous avons fait d’énormes progrès dans notre lutte collective contre la COVID-19, a conclu la ministre Elliott. Mais nous ne sommes pas encore hors de danger. Chacun d’entre nous doit poursuivre ses efforts en continuant à respecter l’écart sanitaire, en se lavant fréquemment les mains et en restant à la maison lorsqu’il ou elle est malade. Continuons à faire notre part. »