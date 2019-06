BÉLANGER, Jean-Claude

Décédé paisiblement à la maison vendredi 31 mai 2019 à l’âge de 75 ans. Époux bien-aimé de Lynda Bélanger. Père aimant de Christianne (Terry Plante), Éric Bélanger (feue Carole Millette), Robin Bélanger (Maxime Belzile) et Marc Bélanger (Stéphanie Bernard). Grand-papa très fier de Jade, Cléo, Nicola, Raphäel, Heidi, Rémi, Jacques, Hugo et arrière-grand-père de 2. Fils de feux Béatrice et Octave Bélanger. Frère de feu Raymonde St-Pierre (Viateur), feu Yvon Bélanger (feue Claudette), Marcel Bélanger (Jemma), Guy Bélanger, Michel Bélanger (Nicole), Magella Bélanger (Francine) et Carol Bélanger (Viola). Beau-fils de Marius Lévesque (feue Monique). Beau-frère de Jude (Marguerite), Sylvie (feu Lucien), Sylvain (Sophie), Laurent (Denise), André (Manon), feu Jean-Claude (Chantale), Lise (Daniel) et Stéphane. Se souviendront de lui ses nombreux neveux et nièces.

Parents et amis sont invités à l’église Ste-Cécile, pour les visites, vendredi 14 juin de 19h à 21h ainsi que samedi 15 juin dès 9h30. La messe des funérailles, présidée par l’abbé Michael Asorge, débutera à 11h30.

Les arrangements funèbres ont été confiés à la firme Kerry Funeral Home, Wawa, www.kerryfuneralhome.ca

Passed away peacefully at his home on Friday, May 31, 2019, at the age of 75 years. Beloved husband of Lynda Belanger. Loving father of Christianne (Terry Plante), Eric Belanger (late Carol Millette), Robin Belanger (Maxime Belzile) and Marc Belanger (Stephanie Bernard). Proud grandfather of Jade, Cleo, Nicola, Raphael, Heidi, Remi, Jacques, Hugo and great grandfather of 2. Dear son of the late Beatrice and Octave Belanger. Dear brother of the late Raymonde St-Pierre (Viateur), late Yvon Belanger (late Claudette), Marcel Belanger (Jemma), Guy Belanger, Michel Belanger (Nicole), Magella Belanger (Francince) and Carol Belanger (Viola). Son-in-law of Marius Levesque (late Monique). Brother-in-law of Jude (Margueritte), Sylvie (late Lucien), Sylvain (Sophie), Laurent (Denise), Andre (Manon), late Jean-Guy (Chantale), Lise (Daniel) and Stephane. Jean-Claude will be remembered by his many nieces and nephews.

Friends may visit at Ste-Cecile Church on Friday, June 14, 2019, from 7 to 9 p.m. and again on Saturday, June 15, 2019. From 9:30 a.m. until time of the Memorial Mass at 11h:30 with Reverend Michael Asorgoe officiating.

Arrangements entrusted to the Kerry Funeral Home, Wawa, www.kerryfuneralhome.ca