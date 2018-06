L’Institut des politiques du Nord aborde la fiscalité au service de la croissance à la conférence L’État du Nord 2018

L’inscription est maintenant ouverte pour la deuxième conférence annuelle L’État du Nord qui se déroulera les 26 et 27 septembre au Best Western à North Bay. Cette année, le thème de la conférence porte sur l’utilisation audacieuse des impôts pour stimuler la croissance économique « Bold Approaches : Taxing for Growth ».

Présentée par la Planification de la main-d’œuvre du Nord de l’Ontario, cette conférence s’intéresse aux façons dont d’autres régions utilisent des politiques fiscales pour stimuler la croissance ainsi qu’à la manière dont ces politiques pourraient s’appliquer à la croissance des communautés et à la réduction des inégalités dans le Nord de l’Ontario. Les participantes et participants pourront entendre les idées audacieuses d’experts en économie et des membres des communautés locales, assister à des panels de discussion et partager leurs idées avec d’autres chefs de file provenant des quatre coins de la province.

Le conférencier Jack Mintz, économiste de renommée mondiale, analyste des politiques publiques et fiscaliste, présentera les changements qu’il faut apporter au système fiscal canadien. Un autre conférencier, Mikko Annala, chef de l’innovation dans la gouvernance chez Demos Helsinki en Finlande, fournira des données à l’échelle mondiale sur la valeur des projets pilotes et de l’expérimentation de différentes politiques.

« Le sujet de la fiscalité ne devrait pas toujours être perçu de façon négative », a déclaré Charles Cirtwill, président et chef de la direction de l’IPN. « Cette conférence est une belle occasion d’entendre les témoignages des collectivités rurales et des Premières Nations de tout le pays qui ont utilisé les impôts pour faire croître leurs communautés et pour s’attaquer aux problèmes sociaux. »

Cirtwill fournira également un bilan actualisé sur l’état des régions du Nord de l’Ontario et brisera les mythes au moyen d’une série d’indicateurs sociaux et économiques, y compris les taux de postes vacants, l’accès à l’internet haute vitesse et les tendances des nouveaux arrivants.

Les billets comprennent les repas du matin et du midi pour les deux jours, des possibilités de réseautage et l’entrée à toutes les séances. Des billets à prix réduit seront offerts aux personnes qui comptent aussi assister au Prix d’excellence en affaires du Nord de l’Ontario le 26 septembre, ainsi qu’à celles qui achètent leur billet pendant la période de préinscription avant le 31 juillet. Pour de plus amples renseignements et pour vous inscrire, rendez-vous à www.stateofthenorth.ca.

Un nombre limité de possibilités de commandite sont encore disponibles; l’échéance pour présenter une commandite est le 7 août 2018. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous à www.stateofthenorth.ca/becomeasponsor/ ou contactez Jenna Marsh à jmarsh@northernpolicy.ca.

Rejoignez la discussion en ligne en utilisant les mots-clics #TaxTalks, #StateoftheNorth, #ÉtatduNord.

À propos de l’Institut des politiques du Nord :

L’Institut des politiques du Nord est un groupe de réflexion indépendant du Nord de l’Ontario. Son mandat est d’effectuer des recherches, d’accumuler et de diffuser des données probantes et de trouver des possibilités en matière de politiques en vue de favoriser la croissance et la durabilité des collectivités du Nord. Ses installations sont situées à Thunder Bay, à Sault Ste Marie et à Sudbury. L’IPN cherche à améliorer la capacité qu’a le Nord de l’Ontario de prendre l’initiative en matière de politique socioéconomique ayant une incidence sur l’ensemble du Nord ontarien, de l’Ontario et du Canada. Pour en savoir plus.

À propos de L’État du Nord

L’État du Nord est une conférence annuelle qui rassemble des décideurs, des leaders communautaires, des experts et des innovateurs pour étudier l’état du Nord de l’Ontario du point de vue économique, social et environnemental. *Les groupes de discussion se dérouleront en français et en anglais.