Ladies Curling Standings – February 13

|RANK
|WINS
|G.P.
|BUSSINEAU, Denise
|1
|9
|12
|MATHIAS, Danette
|2
|8
|11
|SPENCER, Diane
|2
|8
|11
|TREMBLAY, Cheryl
|2
|8
|11
|BONITZKE, Wendy
|5
|7
|10
|SZEKELY, Annik
|5
|7
|12
|AMOS, Tracy
|7
|6
|10
|LESCHISHIN, Barb
|7
|6
|11
|PARSONS, Rochelle
|7
|6
|10
|SMITH-MORIN, Glynis
|7
|6
|12
|TAVELLA, Debbie
|7
|6
|11
|CHIUPKA, Lorna
|12
|3
|11
|SWITZER, Anya
|13
|2
|11
|COE, Melanie
|14
|0
|10
|MICHALCEWICZ, Sabrina
|14
|0
|11
Game Schedule for Tuesday, February 17th. Draw 1 is at 6:30 p.m., and Draw 2 is at 8:00 p.m.
|Ice 1
|Ice 2
|Ice 3
|Ice 4
|6:30 pm
|MATHIAS
|MICHALCEWICZ
|TREMBLAY
|TAVELLA
|COE
|PARSONS
|BONITZKE
|SWITZER
|8:00 pm
|SMITH-MORIN
|AMOS
|LESCHISHIN
|CHIUPKA
|SZEKELY
|BUSSINEAU
|BYE:
|SPENCER
