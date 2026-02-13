Breaking News

Ladies Curling Standings – February 13

RANK WINS G.P.
BUSSINEAU, Denise 1 9 12
MATHIAS, Danette 2 8 11
SPENCER, Diane 2 8 11
TREMBLAY, Cheryl 2 8 11
BONITZKE, Wendy 5 7 10
SZEKELY, Annik 5 7 12
AMOS, Tracy 7 6 10
LESCHISHIN, Barb 7 6 11
PARSONS, Rochelle 7 6 10
SMITH-MORIN, Glynis 7 6 12
TAVELLA, Debbie 7 6 11
CHIUPKA, Lorna 12 3 11
SWITZER, Anya 13 2 11
COE, Melanie 14 0 10
MICHALCEWICZ, Sabrina 14 0 11

Game Schedule for Tuesday, February 17th. Draw 1 is at 6:30 p.m., and Draw 2 is at 8:00 p.m.

Ice 1 Ice 2 Ice 3 Ice 4
6:30 pm MATHIAS MICHALCEWICZ TREMBLAY TAVELLA
COE PARSONS BONITZKE SWITZER
8:00 pm SMITH-MORIN AMOS LESCHISHIN
CHIUPKA SZEKELY BUSSINEAU
BYE: SPENCER
