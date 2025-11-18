Men’s Curling Standings – November 18

|Team
|Rank
|Wins
|GP
|TERRIS, Tom
|1
|3
|3
|LESCHISHIN, Mark
|2
|2
|3
|TERRIS, Spencer
|2
|2
|3
|BUMSTEAD, Aaron
|4
|1
|3
|MORRISON, Matthew
|4
|1
|3
|HALE, Ron
|6
|0
|3
Game Schedule for Monday, November 24th
|Ice 1
|Ice 2
|Ice 3
|Ice 4
|HALE
|LESCHISHIN
|MORRISON
|S. TERRIS
|BUMSTEAD
|T. TERRIS
