Men’s Curling Standings – November 18

Team Rank Wins GP
TERRIS, Tom 1 3 3
LESCHISHIN, Mark 2 2 3
TERRIS, Spencer 2 2 3
BUMSTEAD, Aaron 4 1 3
MORRISON, Matthew 4 1 3
HALE, Ron 6 0 3

Game Schedule for Monday, November 24th

Ice 1 Ice 2 Ice 3 Ice 4
HALE LESCHISHIN MORRISON
S. TERRIS BUMSTEAD T. TERRIS
