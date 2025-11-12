Men’s Curling Standings – November 11

|Rank
|Wins
|GP
|Tom Terris
|1
|2
|2
|Aaron Bumstead
|2
|1
|2
|Mark Leschishin
|2
|1
|2
|Matthew Morrison
|2
|1
|2
|Spencer Terris
|2
|1
|2
|Ron Hale
|6
|0
|2
Game Schedule for Monday, November 10th
|Ice 1
|Ice 2
|Ice 3
|Ice 4
|Terris vs Bumstead
|S. Terrris vs Morrison
|Hale vs Leschishin
