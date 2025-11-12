Breaking News

Men’s Curling Standings – November 11

Rank Wins GP
Tom Terris 1 2 2
Aaron Bumstead 2 1 2
Mark Leschishin 2 1 2
Matthew Morrison 2 1 2
Spencer Terris 2 1 2
Ron Hale 6 0 2

Game Schedule for Monday, November 10th

Ice 1 Ice 2 Ice 3 Ice 4
Terris vs Bumstead S. Terrris vs Morrison Hale vs Leschishin
