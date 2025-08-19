Ford annonce un renforcement des infrastructures de logement municipal à l’AMO

A l’occasion du congrès annuel de l’association des municipalités de l’Ontario (AMO), le premier ministre Doug Ford a annoncé que le gouvernement de l’Ontario protège les collectivités, réduit les coûts et renforce l’économie de la province en investissant 1,6 milliard de dollars supplémentaires pour accélérer la construction de logements et d’infrastructures essentielles. Cet investissement permet de presque doubler le Programme pour l’infrastructure municipale et le logement (PIML), qui atteint désormais 4 milliards de dollars. Il s’ajoute à l’augmentation de 400 millions de dollars annoncée dans le budget provincial de 2025 et offre aux municipalités et aux communautés autochtones les ressources nécessaires pour construire des routes, des ponts et des réseaux d’eau qui rendent possible la construction de nouveaux logements.

« Nous réalisons des investissements historiques dans le logement et les infrastructures afin de maintenir les travailleurs en poste et d’aider les familles partout en Ontario à trouver un logement adapté à leurs besoins et à leur budget », a déclaré le premier ministre Doug Ford. « En collaboration avec nos partenaires municipaux, nous allons continuer à réduire les coûts, à investir dans les infrastructures et à éliminer les formalités administratives pour que le rêve de devenir propriétaire demeure accessible en Ontario. »

Depuis son lancement en 2024, le PIML a permis la construction de 800 000 logements dans l’ensemble de la province. Combiné au Fonds pour l’accélération de la construction, doté de 1,2 milliard de dollars et destiné à récompenser les municipalités qui atteignent ou dépassent leurs objectifs en matière de logement, cet investissement donne aux collectivités les moyens de continuer à livrer des résultats concrets.

« Cet investissement additionnel de 1,6 milliard de dollars dans le Programme pour l’infrastructure municipale et le logement aidera les collectivités de toute la province à construire les infrastructures nécessaires pour favoriser la construction de logements et soutenir la croissance économique », a affirmé Kinga Surma, ministre de l’Infrastructure. « Face aux droits de douane injustifiés imposés par les États-Unis, notre gouvernement redouble d’efforts pour bâtir l’Ontario et investit plus de 200 milliards de dollars dans son plan d’immobilisations afin de protéger la province en lançant plus rapidement les projets qui comptent le plus. »

L’investissement dans les infrastructures locales s’inscrit dans le cadre du plan d’immobilisations de plus de 200 milliards de dollars du gouvernement, qui vise à protéger les familles ontariennes en construisant davantage de réseaux de transport en commun, d’autoroutes, d’hôpitaux, d’écoles et d’infrastructures favorisant la construction de logements, dont plus de 33 milliards de dollars cette année seulement. Il s’agit du plan d’immobilisations le plus ambitieux de l’histoire de la province.

« Depuis trop longtemps, trop de familles, d’acheteurs d’une première maison et de personnes âgées sont exclus du marché en raison des prix », a déclaré Rob Flack, ministre des Affaires municipales et du Logement. « Notre gouvernement reconnaît qu’il faut que cela change. L’investissement annoncé aujourd’hui s’inscrit dans notre plan visant à utiliser tous les outils à notre disposition pour faire baisser les coûts, et s’appuie sur des initiatives récentes, comme la Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en construisant plus rapidement et plus efficacement. »

« Les investissements dans les infrastructures municipales se sont toujours révélés être le meilleur moyen de protéger l’économie qu’elle soit locale, provinciale et nationale », a affirmé Robin Jones, présidente de l’AMO et mairesse de Westport. « Ces investissements ne serviront pas uniquement à construire des logements; ils permettront aussi de créer des milliers d’emplois dans les collectivités partout en Ontario et de jeter les bases d’une productivité durable. Nous saluons le premier ministre Ford pour ces investissements importants. »