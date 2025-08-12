PM Carney s’entretient avec le président de l’Ukraine, Volodymyr Zelenskyy

Le 11 août 2025

Ottawa (Ontario)

Aujourd’hui, le premier ministre Mark Carney s’est entretenu avec le président de l’Ukraine, Volodymyr Zelenskyy.

Le premier ministre Carney et le président Zelenskyy ont convenu qu’il était absolument impératif de mettre fin à la guerre d’agression barbare menée par la Russie et d’instaurer une paix et une sécurité justes et durables en Ukraine.

Le premier ministre et le président ont salué le leadership exercé par le président Trump et les États-Unis pour assurer la paix en Ukraine dans le contexte des négociations à venir. Le premier ministre a également appuyé la déclaration faite récemment par des dirigeants européens dans ce dossier. Les deux dirigeants ont souligné que les décisions concernant l’avenir de l’Ukraine doivent être prises par le peuple ukrainien, que les frontières internationales ne peuvent être modifiées par la force, que les efforts diplomatiques doivent être renforcés par une pression continue sur la Russie pour qu’elle mette fin à son agression et qu’il faudra des garanties solides et crédibles en matière de sécurité permettant à l’Ukraine de défendre sa souveraineté et son intégrité territoriale.

Le premier ministre Carney a affirmé le soutien indéfectible du Canada à l’Ukraine. Il a souligné l’aide militaire et financière importante apportée par le Canada à l’Ukraine, y compris une aide militaire supplémentaire de 2 milliards de dollars et l’octroi d’un prêt de 2,3 milliards de dollars pour aider à la reconstruction des infrastructures et des services publics de l’Ukraine. La semaine dernière, le Canada, l’Union européenne et le Royaume-Uni ont annoncé leur intention d’abaisser le plafond des prix du pétrole brut russe. Cette initiative vise à affaiblir la capacité de la Russie de financer sa guerre illégale.

À titre de coprésidents de la Coalition internationale pour le rapatriement des enfants ukrainiens, le Canada et l’Ukraine appellent de nouveau la Russie à rapatrier immédiatement et sans condition les enfants ukrainiens qui ont été illégalement déportés ou transférés de force hors de l’Ukraine.

Le premier ministre Carney a confirmé que le Canada continuera de collaborer étroitement avec la Coalition des volontaires, le président Trump et les États-Unis d’Amérique, ainsi qu’avec le président Zelenskyy et la population ukrainienne, afin d’assurer la paix et la sécurité en Ukraine et en Europe.

Déclaration du président Macron, de la première ministre Meloni, du chancelier Merz, du premier ministre Tusk, du premier ministre Starmer, de la présidente von der Leyen et du président Stubb concernant la paix en Ukraine, à l’approche de la réunion du président Trump avec le président Putin