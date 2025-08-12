PM Carney s’entretient avec le président de l’Ukraine, Volodymyr Zelenskyy

Le 11 août 2025
Ottawa (Ontario)
Aujourd’hui, le premier ministre Mark Carney s’est entretenu avec le président de l’Ukraine, Volodymyr Zelenskyy.
Le premier ministre Carney et le président Zelenskyy ont convenu qu’il était absolument impératif de mettre fin à la guerre d’agression barbare menée par la Russie et d’instaurer une paix et une sécurité justes et durables en Ukraine.
Le premier ministre et le président ont salué le leadership exercé par le président Trump et les États-Unis pour assurer la paix en Ukraine dans le contexte des négociations à venir. Le premier ministre a également appuyé la déclaration faite récemment par des dirigeants européens dans ce dossier. Les deux dirigeants ont souligné que les décisions concernant l’avenir de l’Ukraine doivent être prises par le peuple ukrainien, que les frontières internationales ne peuvent être modifiées par la force, que les efforts diplomatiques doivent être renforcés par une pression continue sur la Russie pour qu’elle mette fin à son agression et qu’il faudra des garanties solides et crédibles en matière de sécurité permettant à l’Ukraine de défendre sa souveraineté et son intégrité territoriale.
Le premier ministre Carney a affirmé le soutien indéfectible du Canada à l’Ukraine. Il a souligné l’aide militaire et financière importante apportée par le Canada à l’Ukraine, y compris une aide militaire supplémentaire de 2 milliards de dollars et l’octroi d’un prêt de 2,3 milliards de dollars pour aider à la reconstruction des infrastructures et des services publics de l’Ukraine. La semaine dernière, le Canada, l’Union européenne et le Royaume-Uni ont annoncé leur intention d’abaisser le plafond des prix du pétrole brut russe. Cette initiative vise à affaiblir la capacité de la Russie de financer sa guerre illégale.
À titre de coprésidents de la Coalition internationale pour le rapatriement des enfants ukrainiens, le Canada et l’Ukraine appellent de nouveau la Russie à rapatrier immédiatement et sans condition les enfants ukrainiens qui ont été illégalement déportés ou transférés de force hors de l’Ukraine.
Le premier ministre Carney a confirmé que le Canada continuera de collaborer étroitement avec la Coalition des volontaires, le président Trump et les États-Unis d’Amérique, ainsi qu’avec le président Zelenskyy et la population ukrainienne, afin d’assurer la paix et la sécurité en Ukraine et en Europe.
Déclaration du président Macron, de la première ministre Meloni, du chancelier Merz, du premier ministre Tusk, du premier ministre Starmer, de la présidente von der Leyen et du président Stubb concernant la paix en Ukraine, à l’approche de la réunion du président Trump avec le président Putin
Nous accueillons favorablement les travaux du président Trump visant à mettre un terme à la tuerie en Ukraine, à mettre fin à la guerre d’agression menée par la Fédération de Russie et à mettre en place une paix et une sécurité justes et durables en Ukraine.
Nous sommes convaincus que seule une approche combinant diplomatie active, soutien à l’Ukraine et exercice de pressions sur la Fédération de Russie tendant à mettre un terme à la guerre illégale pourra porter ses fruits.
Nous nous tenons prêts à apporter notre concours diplomatique à cette fin, et défendons la fourniture d’un soutien financier et militaire substantiel à l’Ukraine, notamment par les travaux de la Coalition des volontaires, tout en imposant des mesures restrictives contre la Fédération de Russie et en veillant à les faire respecter.
Nous partageons la conviction selon laquelle une solution diplomatique doit protéger les intérêts vitaux de l’Ukraine et de l’Europe en matière de sécurité.
Nous convenons que ces intérêts vitaux nécessitent notamment des garanties solides et crédibles en matière de sécurité permettant à l’Ukraine de défendre effectivement sa souveraineté et son intégrité territoriale. L’Ukraine est libre de choisir sa propre destinée. C’est uniquement dans le contexte d’un cessez-le-feu ou d’une réduction des hostilités que des négociations constructives pourront se dérouler. Le chemin vers la paix en Ukraine ne saurait être décidé sans l’Ukraine. Nous restons attachés au principe selon lequel les frontières internationales ne doivent pas être modifiées par la force. La ligne de contact actuelle devrait constituer le point de départ des négociations.
Nous réaffirmons que l’invasion non provoquée et illégale de l’Ukraine par la Russie constitue une violation flagrante de la charte des Nations Unies, de l’acte final d’Helsinki, du mémorandum de Budapest, ainsi que des engagements successifs pris par la Russie. Nous insistons sur notre engagement sans faille envers la souveraineté, l’indépendance et l’intégrité territoriale de l’Ukraine.
Nous restons résolument aux côtés de l’Ukraine. Nous sommes unis en tant qu’Européens et sommes déterminés à défendre conjointement nos intérêts. Nous continuerons aussi de coopérer étroitement avec le président Trump et les États-Unis d’Amérique, ainsi qu’avec le président Zélensky et le peuple de l’Ukraine, dans la perspective d’instaurer la paix en Ukraine afin de protéger nos intérêts vitaux en matière de sécurité.
- PM Carney speaks with President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy - August 12, 2025
- PM Carney s’entretient avec le président de l’Ukraine, Volodymyr Zelenskyy - August 12, 2025
- PM Carney annonce des hausses salariales pour les Forces armées canadiennes - August 9, 2025