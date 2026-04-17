PM annonce le tout premier Sommet canadien de l’investissement

Le 17 avril 2026

Ottawa (Ontario)

Le monde évolue rapidement. En conséquence, le nouveau gouvernement du Canada se concentre sur ce qu’il peut contrôler. Nous bâtissons une économie plus forte au moyen d’un plan ambitieux visant à mobiliser au total 1 000 milliards de dollars en investissements au Canada au cours des cinq prochaines années.

Le Canada possède ce que le monde veut. Nous sommes une superpuissance tant dans le domaine des énergies propres que dans celui des énergies conventionnelles, et nous avons de vastes gisements de minéraux critiques. Nous avons conclu des accords de libre-échange avec des pays qui regroupent 1,5 milliard de personnes. Nous avons une main-d’œuvre parmi les plus qualifiées au monde, le ratio de la dette nette au PIB le plus faible du G7, le régime d’imposition le plus compétitif du G7 pour les nouveaux investissements des entreprises et une capacité financière nous permettant d’agir de manière décisive. Notre gouvernement veille à ce que ces atouts profitent à l’ensemble de la population canadienne pendant que nous bâtissons un Canada pour tous.

À cette fin, le premier ministre Mark Carney a annoncé aujourd’hui que le tout premier Sommet canadien de l’investissement se tiendra les 14 et 15 septembre 2026 à Toronto, en Ontario. Ce sommet réunira les plus grands investisseurs du monde, y compris des PDG, entrepreneurs et chefs d’entreprise internationaux de premier plan. Il visera à attirer de nouveaux investissements au Canada pour faire progresser les projets d’intérêt national du Canada, créer de nouvelles possibilités de carrière pour les Canadiennes et les Canadiens, et faire croître notre économie.

Le gouvernement fédéral sera l’hôte du Sommet, en partenariat avec l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (Investissements RPC) et l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public (Investissements PSP), deux des investisseurs institutionnels les plus importants et les plus avisés du Canada.

Au cours de la dernière année, le nouveau gouvernement du Canada s’est donné une mission claire : celle de faire du Canada une destination de choix pour les investissements directs étrangers. Le Sommet s’appuiera sur les progrès réalisés au cours des douze derniers mois : le Canada a conclu plus de 20 nouveaux partenariats économiques et de défense et obtenu 97 milliards de dollars d’engagements en matière d’investissements étrangers.

Le nouveau gouvernement du Canada s’emploie à bâtir une économie plus forte, plus indépendante et plus résiliente. Le Sommet canadien de l’investissement est essentiel à cette mission. Il favorisera l’investissement dans les grands projets et les industries qui rehaussent notre compétitivité, comme l’énergie propre, les minéraux critiques, les nouvelles technologies et l’intelligence artificielle. Ce sont les secteurs qui créent des milliers de carrières accompagnées de bons salaires et permettent ainsi aux Canadiennes et aux Canadiens de bâtir un avenir à leur image et un pays plus fort et plus prospère pour tous.

« Le Canada possède ce que le monde veut. Nous sommes une superpuissance énergétique, nous avons la main-d’œuvre la plus qualifiée au monde et notre situation financière est robuste. Le tout premier Sommet canadien de l’investissement misera sur ces avantages pour contribuer à attirer des milliards de dollars de nouveaux investissements au Canada. En conséquence, nos entreprises connaîtront une plus grande croissance, les possibilités de carrières accompagnées de bons salaires se multiplieront, et l’économie canadienne deviendra plus forte et plus indépendante, pour le bien de tous. » — Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

« Le Sommet canadien de l’investissement indique au reste du monde que le Canada est un partenaire économique de premier plan sur la scène internationale. À une époque marquée par des perturbations commerciales sans précédent, notre mission ambitieuse visant à mobiliser 1 000 milliards de dollars en nouveaux capitaux permettra de stimuler la croissance, de créer de bons emplois et d’assurer la prospérité à long terme des Canadiennes et des Canadiens. Le Canada possède ce dont le monde a besoin, et nous répondons à l’appel en bâtissant un Canada plus fort pour tous. » — L’hon. Maninder Sidhu, ministre du Commerce international

« Investissements RPC est fier de soutenir ce sommet et de contribuer à réunir au Canada plusieurs des principaux investisseurs institutionnels mondiaux et de ses partenaires de longue date. En tant qu’investisseur mondial solidement ancré dans notre pays, nous sommes convaincus que le Canada donne le meilleur de lui-même lorsqu’il rassemble les dirigeants des secteurs public et privé pour mettre en valeur ses atouts, consolider ses relations commerciales et générer une valeur économique durable. Notre participation reflète à la fois notre ambition de travailler encore plus étroitement avec nos partenaires du monde entier et notre responsabilité de gérer le fonds dans le meilleur intérêt des cotisants et des bénéficiaires du régime de pensions du Canada. Un Canada fort et compétitif est essentiel pour notre organisation, pour notre rayonnement international et pour notre capacité à continuer de générer des résultats à long terme. »— John Graham, président et chef de la direction d’Investissements RPC

« En tant que l’un des plus importants gestionnaires de fonds pour des régimes de pensions du Canada, nous sommes fiers de coorganiser le tout premier Sommet canadien de l’investissement. Ce forum représente une occasion exceptionnelle de réunir ici, chez nous, les plus grands investisseurs mondiaux afin de mettre en valeur les avantages du Canada et les occasions d’y investir à long terme, et de contribuer à créer de nouvelles relations et de nouveaux partenariats qui permettront d’accroître les investissements dans notre pays. » — Deborah K. Orida, présidente et cheffe de la direction d’Investissements PSP