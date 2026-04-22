PM Carney salue la nomination d’Annette Ryan au poste de directrice parlementaire du budget du Canada

Le 22 avril 2026

Ottawa (Ontario)

Aujourd’hui, le premier ministre Mark Carney a salué la nomination d’Annette Ryan au poste de directrice parlementaire du budget du Canada. Cette nomination, qui a récemment été approuvée par la Chambre des communes et le Sénat, entre en vigueur aujourd’hui, le 22 avril 2026.

Mme Ryan est une haute fonctionnaire qui compte plus de 30 ans d’expérience dans les domaines de l’analyse économique, de la politique budgétaire, de la fiscalité et des finances publiques. Au cours de sa carrière, elle a occupé des postes de direction au sein de plusieurs ministères du gouvernement du Canada et du gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard. Plus récemment, elle a assumé les fonctions de directrice adjointe, Partenariats, politiques et analyse, et de directrice financière au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada.

En tant que directrice parlementaire du budget, Mme Ryan fournira aux parlementaires du Canada des analyses indépendantes et non partisanes des finances du pays, des budgets des dépenses du gouvernement et des tendances économiques. Ainsi, elle contribuera à améliorer la qualité des débats parlementaires et à favoriser la transparence et la responsabilisation en matière budgétaire.

Le premier ministre a exprimé ses remerciements à Jason Jacques, qui a occupé le poste de directeur parlementaire du budget par intérim, pour les services qu’il a rendus à la population canadienne et les contributions qu’il a apportées à la prise de décisions solides au sein du Parlement.