PM Carney sur le commerce entre le Canada et les États-Unis

Le 1 août 2025

Ottawa (Ontario)

« Le président Trump a annoncé que les États-Unis porteraient à 35 % leurs droits de douane sur les exportations canadiennes qui ne sont pas couvertes par l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM). Bien que le gouvernement du Canada soit déçu par cette mesure, nous maintenons notre engagement envers l’ACEUM, qui est le deuxième accord de libre-échange au monde en termes de volume des échanges.

Grâce à l’ACEUM, le taux tarifaire moyen appliqué par les États-Unis sur les produits canadiens demeure l’un des plus bas parmi tous ses partenaires commerciaux. D’autres secteurs de notre économie, notamment le bois d’œuvre, l’acier, l’aluminium et les automobiles, sont toutefois fortement touchés par les droits de douane américains et les tarifs. Pour ces secteurs, le gouvernement du Canada prendra des mesures pour protéger les emplois canadiens, investir dans la compétitivité de nos industries, favoriser l’achat de produits canadiens et diversifier nos marchés d’exportation.

Les États-Unis ont dit avoir pris leur dernière mesure commerciale en réponse au trafic transfrontalier de fentanyl, bien que seulement 1 % des importations de fentanyl aux États-Unis proviennent du Canada et que ce dernier déploie des efforts considérables pour réduire encore davantage ces volumes. Le gouvernement du Canada fait des investissements sans précédent dans la sécurité frontalière afin d’arrêter les trafiquants de drogue, de démanteler les gangs transnationaux et de mettre fin au trafic de migrants. Ces investissements visent notamment à recruter des milliers de nouveaux agents chargés de l’application de la loi et de la sécurité frontalière, à assurer une surveillance aérienne, à mener des opérations relatives au renseignement et à la sécurité et à adopter la législation frontalière la plus stricte de notre histoire. Nous continuerons de collaborer avec les États-Unis afin de mettre fin au fléau du fentanyl et de sauver des vies dans nos deux pays.

Alors que nous poursuivons nos négociations commerciales avec les États-Unis, le gouvernement du Canada se concentre résolument sur ce qu’il peut contrôler : bâtir un Canada fort. Le gouvernement fédéral, les provinces et les territoires travaillent ensemble pour réduire les obstacles au commerce afin de bâtir une seule économie canadienne. Nous élaborons actuellement une série de grands projets d’intérêt national avec nos partenaires provinciaux, territoriaux et autochtones. Ensemble, ces initiatives pourraient générer de nouveaux investissements de plus de 500 milliards de dollars au Canada.

Les Canadiens et les Canadiennes seront nos meilleurs clients et contribueront à créer davantage d’emplois bien rémunérés au pays à mesure que nous renforcerons et diversifierons nos partenariats commerciaux dans le monde entier. En collaborant avec les travailleurs canadiens et en utilisant les ressources de notre pays au profit de tous les Canadiens et Canadiennes, nous pouvons nous donner plus qu’aucun gouvernement étranger ne pourra jamais nous prendre. »