PM Carney salue la plus importante commande d’avions commerciaux de l’histoire du Canada

Le 6 mai 2026

Mirabel (Québec)

Le monde évolue rapidement. En conséquence, le nouveau gouvernement du Canada se concentre sur ce qu’il peut contrôler. Nous bâtissons une économie plus forte au moyen d’un plan ambitieux visant à mobiliser au total 1 000 milliards de dollars en investissements au Canada au cours des cinq prochaines années. Au cours de la dernière année, nous avons signé 20 nouveaux partenariats économiques et de défense, obtenu près de 100 milliards de dollars d’engagements et diversifié les échanges commerciaux en Europe et dans l’Indo-Pacifique.

Dans cette même lancée, le premier ministre Mark Carney a salué aujourd’hui un accord entre Airbus et AirAsia concernant l’achat de 150 appareils Airbus A220-300, ce qui constitue la plus importante commande jamais passée pour un avion conçu et fabriqué au Canada. Comme tous les appareils seront assemblés dans les installations d’Airbus Canada à Mirabel, au Québec, cet accord permettra de renforcer le dynamique secteur de la fabrication aérospatial de la province, qui est déjà de calibre mondial, et de soutenir des milliers de carrières partout au Canada, allant des métiers spécialisés au génie.

L’usine d’assemblage d’Airbus à Mirabel est son plus vaste complexe d’assemblage d’avions commerciaux à l’extérieur de l’Europe. Elle emploie plus de 4 600 travailleurs et est le point de rencontre des compétences canadiennes de calibre mondial dans le secteur de l’aviation et des technologies aérospatiales. Ces installations mettent à contribution un leadership sur le plan administratif, l’excellence en génie, de la recherche de pointe et la production dans un seul cadre intégré reposant sur un large écosystème de petites entreprises, de soudeurs et de techniciens canadiens.

L’appareil A220-300, fruit d’une conception moderne entièrement nouvelle, a été développé et conçu de A à Z par des travailleurs canadiens. Il offre des avantages considérables sur le plan de la performance, notamment une consommation de carburant réduite, des émissions moindres et une faible empreinte sonore – des avantages rendus possibles grâce à des systèmes de propulsion de pointe, des matériaux légers et une conception aérodynamique l’avant-garde de la technologie.

Dans un monde qui évolue rapidement, le nouveau gouvernement du Canada se concentre sur ce qu’il peut contrôler. Nous bâtissons une économie plus forte, qui repose sur les bases solides d’une main-d’œuvre canadienne dynamique et d’industries canadiennes robustes.